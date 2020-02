"El cáncer no es igual a muerte para nada"

Neli Oliva acudió a la revisión anual de mama en mayo de 2018 y le detectaron un tumor "y al principio me asusté mucho porque se asocia al cáncer con muerte, y luego ves que no siempre es así". En su caso, lo cogieron a tiempo. Pasó por una operación y aunque en principio parecía que no era agresivo, "poco a poco las cosas se complicaron" y al final tuvo que recibir también quimioterapia, "que fue quizá lo peor por los efectos secundarios". Afortunadamente a día de hoy puede decir que "ha pasado lo peor". No obstante, acude a revisiones cada cuatro meses "y cada vez que vas sigues teniendo miedo", admite.

Es una de las seis pacientes de Huesca que han prestado su testimonio a la Asociación Española contra el Cáncer para relatar en vídeo sus experiencias "porque al normalizar la realidad del cáncer, nos sentimos menos solos".

Neli confiesa haber aprendido "a vivir y a dar a las cosas el valor real". "Desde que me dieron el diagnóstico no he vuelto a ver un telediario. Vivo de otra forma, me interesan otras cosas. Y no me cambiaría por la persona que era antes porque soy mucho más feliz y disfruto más de la vida". Agradece a las "muchas personas maravillosas" que ha encontrado en este camino. "Yo sabía que tenía buenas amigas, pero no hasta qué punto". También valora el acompañamiento de la AECC, de la que ahora se ha hecho voluntaria "para intentar devolverles algo de lo que han hecho por mí".