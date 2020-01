Durán i Lleida en Huesca: "Cataluña ha exportado la inestabilidad a España"

El histórico dirigente de Unió Democrática Josep Antoni Durán i Lleida, de raíces aragonesas, ha dicho este miércoles en Huesca que Cataluña "ha exportado la inestabilidad al conjunto de España", y se ha mostrado pesimista respecto a una solución a un conflicto que está "muy enquistado". "No es fácil y si llega, será por etapas", ha manifestado el político nacido en Alcampell durante una conferencia en el Centro Cultural Ibercaja para hablar de 'El futuro que nos espera'.

Durán i Lleida es muy crítico con las posiciones de ERC y Junts per Catalunya, en cuyas diferencias ve "uno de los muchos problemas de Cataluña". "En estos momentos se sitúa a Esquerra, yo mismo lo hago, como la moderada, como la salvadora de la situación, y eso es la sublimación de cuál es la radiografía de nuestro problema, confiar en un partido que yo siempre creí que su principio es no tener principios".

Ha recordado que ERC siempre ha sido un partido independentista, "muy poco significativo en la Transición", ni en Cataluña ni en España, con escasa representación parlamentaria y poco decisivo, a diferencia de ahora. El gran salto, según Durán i Lleida, se produjo a partir de la confrontación con el PP, en la época de Carod Rovira.

Pero para él, el dato cualitativo es la evolución de Convergencia i Unió, con el paso del nacionalismo moderado al independentismo. "Se miran de recelo", ha comentado, y "no puedes tratar en serio con ninguno de los dos".

Aunque ha deseado que las elecciones acaben con esta etapa y de la próxima convocatoria salga un claro triunfador dispuesto a dialogar con el Gobierno de España, teme otro empate.

Respecto al diálogo entre los dos gobiernos, en su opinión debe venir también de las Cortes Generales. Y para alcanzar un acuerdo duradero, "no puede ser solo pactado por media Cataluña, el independentismo, y por media España, el gobierno de Podemos y los socialistas". La implicación debe ser de todo el país, algo que ve difícil "por la actitud de la derecha".

Durán i Lleida ha pedido a ERC dejar atrás sus complejos y ponerse a dialogar de verdad, algo poco probable teniendo en cuenta las manifestaciones de Oriol Junqueras reiterando su voluntad de volver a convocar un referéndum o criticando a los tribunales y al PSOE.

La dinámica del mundo independentista parte de la tesis de que la democracia está por encima de la ley, según el veterano político, que ha sido diputado en el Parlament, en el Congreso y en Europa. "Pero la democracia no es simplemente hacer caso a lo que la gente quiere, no hay democracia si no se ampara en la ley, y si no te gusta, la cambias si tienes mayoría para hacerlo". El referéndum se convocó en contra de la ley, ha recordado, y vulnerando no solo la Constitución "sino el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña".