Ana Pastor reivindica incentivos sanitari0s y farmacéutic0s en el medio rural para luchar contra la despoblación

“Yo escucho a algunos modernos que dicen que todo lo vamos a solucionar con la fibra óptica. Pero si a un pueblo le quitamos el médico y le ponemos megas, pues no es solución” para luchar contra la despoblación. Así se ha expresado este mediodía la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y ex ministra de Sanidad y Fomento con los gobiernos del Partido Popular, Ana Pastor, antes de participar en un coloquio sobre despoblación en Barbastro.

Pastor acudía a la ciudad del Vero por primera vez para participar en una conferencia coloquio organizada por la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Huesca (AMEPHU) y la Asociación de Empresarios del Somontano de Barbastro y en titulada ‘Infraestructuras contra la despoblación’, y que se celebró en el Gran Hotel Ciudad de Barbastro ante unos 130 comensales. Entre ellos empresarios y notables representantes del PP como la senadora Ana Alós, el presidente del PP en Huesca, Antonio Lagüens, y la secretaria general del PP Aragón, Mar Vaquero, los diputados autonómicos de Ciudadanos Jara Bernués y Ramiro Domínguez. En el plano institucional, Carmen Fernández, presidenta de AMEPHU, Silvia Vigata, presidenta de BMW España, José Antonio Pérez, presidente de la AESB, la presidenta de la D.O. Somontano, Raquel Latre, el presidente del CEDER Somontano, Mariano Altemir, Manuel Rodríguez Chesa, presidente de la Cámara de Comercio de Huesca. En clave local, el alcalde Fernando Torres y varios concejales del equipo de Gobierno y de la oposición, entre ellos el senador Antonio Cosculluela. También otro invitado en este coloquio el subdelegado de Defensa José María Rivera.

Previamente al acto y a la visita institucional en el Ayuntamiento, donde ha firmado en el libro de honor, Pastor, médico de profesión, ha reivindicado la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los sanitarios y farmacéuticos para que opten por elegir destinos en el medio rural. “Hay que hablar de las cosas que verdaderamente importan como la farmacia rural y cómo incentivar a los farmacéuticos a parte del decreto que ya les ayuda”, ha manifestado. A este respecto, ha anunciado que presentará la propuesta parlamentaria para incrementar el salario de los profesionales en el medio rural. “A veces decimos que no tenemos médicos en el medio rural, pero hay que incentivarlos económicamente. A los médicos, a los enfermeros, a los maestros y a todas las personas que prestan servicios en los pueblos. Eso es verdadera política social. Es una problemática que nos viene de atrás pero es algo que se podría hacer”, ha apuntado. “Es una propuesta seria y no se debe solucionar de forma aislada. Debemos reflexionar y hay que hacer un llamamiento a los que tienen responsabilidad política. Hay que hacer un cambio en el sistema para planificar recursos. Por ejemplo, llevamos tiempo diciendo que faltan pediatras y se han sacado el mismo número de plazas en el MIR. Hay que prevenir porque curar es más complicado. Hay que planificar. Cuando intentas ahorrar quitando plazas luego te encuentras con el problema”

Para la ex ministra de Fomento “no todo son autovías cuando la gente piensa en infraestructuras. Hay que pensar en carreteras locales pero también hay otras infraestructuras necesarias para crear economía y fijar población en el medio rural y haya oportunidades”. Pastor destacó el papel que tiene el medio rural en un país como España “que es tiene unas condiciones extraordinarias porque ahí se produce una parte de la riqueza agroalimentaria de nuestro país y una parte importante del turismo está también ahí. Y sobre todo hay mujeres emprendedoras que han sido capaces de levantar la pequeña economía que a veces se ha convertido en gran economía del medio rural. La mujer rural siempre ha sido un motor y en el mundo empresarial ha sabido crear oportunidades”.

Sobre el cambio del consejo de ministros del viernes al martes, la vicepresidenta segunda del Congreso recalcó que en “España hay separación de poderes y estamos en democracia, por lo tanto el poder legislativo no puede estar supeditado al ejecutivo. Hay que planificar cómo es el funcionamiento en el Congreso entre la actividad de control del Parlamento y la labor del Gobierno. Un poder del Estado no puede estar por encima de otro y desde luego en el poder legislativo no vamos a estar a las órdenes del ejecutivo. A mí el Ejecutivo no me puede dar órdenes y he sido poder ejecutivo y ahora lo soy legislativo”.