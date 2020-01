Rock and Roll internacional, ópera, teatro y mucha literatura en la agenda cultural de Barbastro

El Área de Cultura del Ayuntamiento barbastrense ha apostado por la calidad en una propuesta muy diversa cuyo fin es llegar a todo tipo de público, a través de diferentes opciones musicales, del teatro, la literatura, el periodismo o la política, representados por nombres propios muy reconocibles. Así lo ha manifestado la concejal responsable Blanca Galindo en la presentación de la agenda para el primer trimestre del año, acompañada por la técnico de cultura Ana Escartín. Una agenda en la que se incluyen nombres de reconocido prestigio internacional como Trudy Lynn y Mike Sánchez, cantante británico de origen español que ha compartido escenario con Eric Clapton o Paul McCartney entre otros grandes artistas. Son las caras del Ciclo Internacional de Soul/Rock and Roll, una de las novedades de esta programación. La cantante de soul actuará el 15 de marzo a las 20.00 en el Centro de Congresos, y el rockero se subirá al escenario el 28 de marzo a las 22.30.

La literatura estará muy presente este trimestre porque, como ha recalcado Galindo, “tenemos uno de los premios literarios más importantes de España y la cita con la literatura debe ser continua durante todo el año y no sólo en la semana previa al fallo”. Así se mantienen las tertulias literarias, también en inglés y francés, y los encuentros con autores. Se está trabajando para poder contar con el flamante finalista del premio Planeta, el barbastrense Manuel Vilas. Pero de momento este ciclo con autores lo abrirá el gallego Manel Loureiro, escritor superventas y uno de los tres escritores españoles contemporáneos que se sitúan en la lista de los más vendidos en USA, y colaborador habitual de El Mundo, La Voz de Galicia y la cadena SER. Loureiro impartirá dos talleres: el jueves 6 de febrero tendrá lugar el primero, abierto al público y gratuito, en el Centro de Congresos a las 20:00 , mientras que el segundo estará dedicado a los alumnos de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato de todos los centros educativos de Barbastro el viernes 7. El autor ha donado ejemplares de sus obras en idiomas extranjeros para la Biblioteca Municipal de Barbastro, y en español para realizar un sorteo entre los usuarios de las redes sociales del Ayuntamiento.

Charlas y conferencias

La segunda de las novedades fundamentales es la puesta en marcha del ciclo, también gratuito, 'Una tarde con…', que arrancará el 2 de marzo con el popular periodista deportivo de la Cadena COPE Tomás Guasch, con quien tendrán una cita todos los barbastrenses el 2 de marzo, a las 20:00 en el Centro de Congresos. En esta categoría encontraremos directores de cine, periodistas, deportistas o políticos, como es el caso de Álvaro Nadal, exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, y actualmente consejero jefe de Economía y Comercio de la Embajada Española en el Reino Unido, que visitará Barbastro el 20 de marzo para impartir la charla Repercusiones del 'brexit' para España, en el Aula Magna de la Uned, a las 19:00.

La proyección en diferido de las grandes óperas del Teatro Real de Madrid en el cine Cortés es la tercera de las novedades que se incorporan en esta agenda cultural. Este ciclo comenzará el martes 11 de febrero a las 19:30 con 'La Traviata' de Verdi, basada en la novela de Alejandro Dumas 'La dama de las camelias', y que busca ampliar la oferta a fin de ofrecer opciones a los seguidores de la ópera.

La búsqueda de la calidad es el núcleo fundamental de esta agenda que trae también a la ciudad al excepcional STRAD, quien presentará acompañado por una banda, su nuevo 'show', El violinista rebelde, un espectáculo único que combina clásico, rock, flamenco, jazz, o electrónica con una potente puesta en escena, en el Centro de Congresos el viernes 7 de febrero, a las 21:00.

También teatro

La temporada de teatro se inicia este sábado, 18 de enero, a las 20:00 en el Centro de Congresos, con la representación por la Compañía de Teatro Robres de 'El florido pensil'. Vuelven al Centro de Congresos el domingo 16 de febrero, a las 19:00, para representar 'Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?', de Adolfo Marsillach.

El día 26 de enero, a las 19:00, en el Centro de Congresos, actuará la compañía barbastrense La Melinguera, con su obra 'Los viejos no deben enamorarse', de Alfonso R. Castelao, mientras que el 14 de marzo y a beneficio de La sonrisa de Hugo, el Grupo de Teatro del Hospital de Barbastro representará 'Grandes éxitos y más'.

Y música

B Vocal llegan a Barbastro el 13 de marzo, a las 20:30 en el Centro de Congresos, con Vocalocuras, su nuevo espectáculo, lleno de voces, humor y música. Con sus representaciones han recorrido los más importantes teatros y auditorios en España y fuera de nuestras fronteras.

La programación musical se completa con las actuaciones de la Banda de Música Ciudad de Barbastro, el sábado 15 de febrero. 20:00, en el Centro de Congresos, organizada por la Junta Coordinadora de Cofradías dentro de los actos del Año Jubilar por el 400 aniversario de la Procesión del Santo Entierro; los Conciertos de Cuaresma, los días 6, 14 y 21 de marzo, también con motivo del Año Jubilar, y finaliza con el concierto solidario en la Catedral de Barbastro, el sábado, 28 de mayoa las 21:00, con motivo de los 400 años de la Procesión General del Santo Entierro.

Sin olvidarnos del cine

Dentro del ciclo de cine independiente 'La mirada de Harry', cuyo periodicidad cambia de dos a tres semanas, el precio de 3.5 a 5 euros y el horario de las 22:00 a las 20:30 para tratar de facilitar a los ciudadanos su asistencia a las proyecciones, comienza este jueves 16 de enero, con 'Sorry we missed you', y continuará con 'El joven Ahmed', 'Lo que arde', o 'Los Miserables'.

El jueves 5 y viernes 6 de marzo, 20:00, se celebrará el Banff Mountain Film Festival World Tour, con el cine de montaña, aventura y deporte extremo.

Para disfrutar en familia

El sábado 1 de febrero, a las 18:30, en el Centro de Congresos, actuará La orquesta de las esquinas con su espectáculo 'Locos por Disney', una selección de temas de diversas películas Disney, desde las clásicas hasta las más recientes, mientras que el sábado 7 de marzo, a las 12:00, la compañía Arbolé representará 'Leocadia y los ratones', una obra destinada a los niños entre 2 y 7 años, y que transcurre en una biblioteca imaginaria.

Dentro del Ciclo Ciudad Ciencia, el 12 de marzo, a las 10:00 y a las 12:00, tendrá lugar el cuentacuentos musical 'Dónde están las científicas', cuentacuentos teatralizado y acompañado de música sobre las vidas de eminentes científicas, dirigido a estudiantes de Primaria.

Conferencias, exposiciones muy interesantes y los clubes de lectura, que continúan con su éxito de convocatoria, completan la programación del primer trimestre del año.