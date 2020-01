Los tribunales frenan una granja de cerdos en el Parque Natural de Guara

El Gobierno de Aragón ha conseguido frenar en los tribunales la construcción de una granja de cerdos en el Parque Natural de Guara, donde existe un fuerte movimiento opositor a la proliferación de estas explotaciones. Aunque desde 2018 está prohibida la instalación a menos de un kilómetro de espacios protegidos, los proyectos anteriores siguen generando polémica.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acaba de dictar una sentencia que revoca la del juez de primera instancia y da la razón a la Comunidad Autónoma en su oposición al proyecto de una granja en Casbas de Huesca para 1.140 cerdas reproductoras y 1.200 cerdas de recría, con edificaciones para gestación (3.839 metros cuadrados) y maternidad (más de 2.600) o dos naves de destete (700) y una balsa de purínes de 10.000 metros cúbicos, así como una fosa de cadáveres con capacidad para 120 metros cúbicos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA concluye que en ningún punto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Guara se permite el desarrollo "de una actividad de esta naturaleza y envergadura".

El promotor, Álvaro Bescós, concejal en ese municipio, presentó el proyecto en 2014. Salió a información pública y se presentaron alegaciones. El 10 de diciembre de ese año, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) archivó la solicitud de declaración de impacto ambiental, pero fue recurrida. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huesca revocó esa resolución administrativa a instancias del promotor. Según el fallo del juez, la instalación de ganadería porcina intensiva era compatibe con el PORN porque en el lugar donde se pretendía instalar (Zona de Uso Compatible 2), de menor protección, no se mencionaba qué tipo de ganadería podía practicarse.

Así, ordenó seguir el expediente de autorización ambiental. El Inaga, en 2018, otorgó el permiso, con medidas correctoras y dejándolo en suspenso a la espera del fallo del TSJA, ya que el Gobierno de Aragón había apelado contra la sentencia en primera instancia. El letrado de la Comunidad Autónoma alegó un error del juez en la interpretación de la normativa, que si no se refería a la ganadería intensiva era porque estaba "directamente prohibida".

El Tribunal Superior coincide en que ningún punto de la normativa de Guara reconoce la compatibilidad de una explotación intensiva de porcino de estas características con el Parque Natural. El hecho de que se autorice una construcción asociada a una explotación agraria de ganadería extensiva en la zona de mayor protección (de Uso Compatible 1) no significa que en la 2 se admita una granja en intensivo.

Y señala que cuando se habla de favorecer el desarrollo socio-económico en el territorio del Parque, ocurre lo mismo. El fomento de industrias se refiere a "actividades artesanales, como la producción de miel, plantas aromáticas y medicinales..., trabajos de forja, carpintería... y cualquier otra de carácter tradicional".

La sentencia de apelación describe la dimensión del proyecto en litigio para asegurar que lo que se pretende autorizar es más "una industria" que una actividad agroganadera y se refiere a ella como "desproporcionada" al amparo de la norma.

El fallo es recurrible ante el Tribunal Supremo, aunque el promotor todavía no ha decidido si agotará la vía judicial. Álvaro Bescós argumenta que cuando planteó el proyecto hizo consultas previas "y el Inaga me autorizó". "No puedes tener a una persona así durante cinco años, cuando no había ningún informe desfavorable", ha declarado. Según asegura, en otros suelos de Guara con la misma calificación existen más de 20 granjas.