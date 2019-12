Lista de espera de emprendedores para ocupar la antigua Audiencia de Huesca

Inmaculada Morente: "Para los que empezamos es difícil alquilar un local o un piso y más al principio"

Inmaculada Morente compaginaba su anterior trabajo con el ‘coaching’ como actividad secundaria, un método de acompañamiento para que las personas logren su mejor versión. Pero decidió dar un giro a su vida profesional y dedicarse a ello al 100% (www.tuzonacoaching.com). "Necesitaba un espacio para poder recibir a mis clientes en un ambiente relajado, íntimo y cómodo, y el Co Laboratorio me lo ha proporcionado", agradece. Llegó en verano y desde entonces cuenta con un despacho donde realiza sesiones individuales, aunque tiene opción de utilizar también salas de formación para talleres de empoderamiento. Por su experiencia, Inmaculada Morente cree que "debería haber más iniciativas así" para gente como ella que lleva tiempo en la profesión "pero no tenía un lugar físico porque es complicado alquilar un piso o una oficina, y sobre todo al principio". Ella valora especialmente la opción de tener una oficina en el centro de Huesca con aulas, zona de reuniones... "y además con este precio", destaca. "Mucha gente quiere emprender pero se encuentra con el problema de dónde me ubico, cómo lo pago... y esta fórmula está muy bien para ver si tu empresa es viable y empezar a desarrollar el modelo de negocio. Si después de dos años ves que la cosa funciona, ya puedes buscar algo más amplio".