PSOE y Cambiar Sabiñánigo muestran su desacuerdo con la sentencia sobre el boicot a Israel 

El pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo acataba este jueves la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Huesca que anulaba la moción aprobada hace más de tres años de adhesión al boicot a Israel, pero el equipo de gobierno (PSOE) y Cambiar Sabiñánigo, que presentó dicha moción, se mostraron en desacuerdo con la decisión del juez. Consideran que no fue inadecuada y que el consistorio no entra en materia de política internacional, sino que apoya a organismos como la ONU o la Unión Europea que si tienen esas competencias. PP y Ciudadanos criticaron duramente la adopción de la moción, porque entienden que un Ayuntamiento como el de Sabiñánigo debe ocuparse de política municipal. No obstante, este punto en el orden del día, en el que se tomaba conocimiento de la sentencia y se anulaba de esta manera la moción, fue aprobada por unanimidad con los votos a favor de todos los grupos políticos con representación municipal, PP, PSOE, PAR, Cambiar Sabiñánigo y Ciudadanos.

El recurso pidiendo la nulidad de esta declaración fue presentado en su día por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, que ha logrado anular ya 52 acuerdos similares contra ayuntamientos como Pamplona, Córdoba, Cádiz o Valencia en los tribunales o con recursos administrativos. En Aragón, solo ha sido denunciado el Ayuntamiento de Sabiñánigo por esta cuestión. La sentencia censura la resolución ‘en relación con la campaña de boicot, desinversiones y sanciones en contra de la colonización, el apartheid y la ocupación israelí’, que presentó en el pleno del 25 de febrero de 2016 Cambiar Sabiñánigo y que salió adelante con los votos a favor de este grupo (2 ediles) y el PSOE (6), y las abstenciones de PAR (3) y PP (1).

En el pleno celebrado este jueves, José Luis Zabala, portavoz de Ciudadanos aseguró que mociones como esta "son demagógicas y de política barata", además de una "pérdida de tiempo porque están fuera de lugar". "Hemos hecho el ridículo por un despropósito político", añadía. Explicó que hay zonas "que por desgracia están oprimidas", pero que el Ayuntamiento no debe inmiscuirse en este tipo de política exterior, sino que debería hacerse cargo de los asuntos de la propia localidad.

Javier Sadornil, portavoz de Cambiar Sabiñánigo, comenzó su intervención apuntando que mociones como esta ha habido en el Ayuntamiento "y no han supuesto un coste porque había detrás un lobby que fuera a los juzgados". De todas maneras, "hubiera sido barato si la situación en Palestina se solucionara”, añadió. Sadornil subrayó que la población de Sabiñánigo "no es ajena a lo que ocurre en Oriente próximo” y esa moción, “por distintos motivos, no era inadecuada". "Debemos acatar la decisión del juez, pero pensamos que hay que modificar la ley".

Luis García Landa, portavoz del PAR, dijo que la corporación "debemos dedicarnos a política municipal". Y la portavoz del PP, Susana Gracia aseguró que los responsables de esta moción deberían ser los que se hicieran cargo del coste económico que va a suponer la sentencia, que condena al Ayuntamiento de Sabiñánigo a pagar las costas judiciales. En este sentido, Gracia dijo que se sabía lo referente a la representación del propio consistorio, 1.500 euros, "ahora habrá que saber lo que cuesta la otra parte". Al igual que otros portavoces, cree que se debe hacer política local.

Por el PSOE, Jesús Lacasta dijo que se iba a acatar la sentencia, pero dejó claro que el Ayuntamiento no entraba en materia de política internacional, sino que se apoya a otros organismos que sí tienen esas competencias, como la ONU o la Unión Europea. El demandante "es un lobby potente que ha presentado la demanda muy bien presentada", añadió, y enumeró algunas de las mociones presentadas en el pasado por el PP en materia de refugiados, educación, sanidad o de la PAC, "en las que el Ayuntamiento no tiene competencias, pero entendemos que los ciudadanos son sensibles a determinadas cosas que pasan en localidades cercanas, en la provincia, en Aragón, en España o en el mundo". Lacasta insistió en que el juez "no ha estado acertado".