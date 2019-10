Los expertos plantean la revolución digital como una oportunidad para las empresas

'Quedan 68 días hasta 2020. ¿Qué vas a hacer hasta entonces?' Juan Merodio, uno de los referentes mundiales del márquetin digital, ha dejado esta pregunta en el aire para hacer reflexionar a los empresarios, emprendedores y estudiantes que han asistido este jueves a la inauguración del VIII Salón de Innovación y Emprendimiento (SIE) que se celebra en el Palacio de Congresos de Huesca y finaliza este viernes.

Este año, el objetivo del SIE es mostrar los cambios que tanto las empresas como las personas deben acometer en esta época de transformación social y digital para adaptarse a los nuevos escenarios. Para ello, y mediante la participación de ponentes nacionales e internacionales, se abordan temas como la innovación colaborativa, la cultura emprendedora, la creatividad, la captación de talentos o las nuevas tendencias de futuro. No en vano, el título de esta edición es 'Metamorfosis'.

Juan Merodio, uno de los mayores expertos de habla hispana en transformación digital, marquetin 'on line' y redes sociales, ha incidido en que "el tiempo es la única variable que no se recupera". Asimismo, ha señalado que hay que tener claros los objetivos, los valores que se quieren transmitir y el público al cual se quiere llegar". No obstante, también ha reconocido que emprender a día de hoy es mas fácil, "lo que es mas difícil es tener éxito porque tenemos más canales, pero hay mucha más competencia y diversidad y eso nos dificulta a la hora de tener un impacto".

El experto ha asegurado que la inversión en publicidad digital "no es gratis" y que debe dejarse en manos de "profesionales" . Además, ha apuntado que las redes sociales Facebook e Instagram son las más efectivas para rentabilizar la inversión.

NOTICIAS RELACIONADAS El Salón de Innovación de Huesca abre con un récord de más de 600 inscritos

La conferencia de Merodio, apoyada con vídeos y fotografías, ha sido la primera de la programación del SIE, que ha inaugurado el alcalde de Huesca. Luis Felipe ha destacado la importancia de estos foros para seguir potenciando la innovación y adaptación a los "cambios vertiginosos" que está poniendo sobre la mesa la transformación digital.

El SIE está organizado por el Ayuntamiento de Huesca y, desde hace seis años, coordinado por la empresa Marketing de Pymes Consultores. Sergio Bernués, el coordinador, ha manifestado que el objetivo de este encuentro es reflexionar sobre el cambio que necesitan las organizaciones "para enfrentarse a este entorno volátil, complejo e incierto" y que "los ponentes aporten información y analicen las herramientas que pueden necesitar las pymes para adaptarse a los nuevos tiempos".

Después de Merodio ha intervenido Javier Suso, de la agencia de publicidad VCCP. El publicista ha señalado que "estamos afrontando un momento en el que, por un lado, supone un gran reto para nosotros, porque cambian las reglas del juego y la manera con la que hemos afrontando los problemas de comunicación históricamente" y, por otra parte, "representa una gran oportunidad".

Otros de los participantes en esta primera jornada han sido la directora de Barcelona Building Construmat, Ione Ruete, o el director de business intelligence y analítica de La Liga, José Carlos Franco; entre otros. La tarde de este jueves ha tenido lugar 'Un café con...Empresarios', que han interactuado en un formato más reducido con los asistentes en distintos puntos del Salón, así como la fase final de la VI Edición del concurso de ideas de empresa Bombillas Rotas.

Posteriormente, se ha desarrollado el taller 'Linkedin: Innovando en el Personal Branding, impartido por la experta en Marketin y Comunicación y socia-directora en My Consulting, María Gómez; y el de 'Oportunidades y desafíos de las Pymes en la nueva era digital', impartido por el experto en Transformación Digital, profesor ESIC y responsable de Ventas Grandes Clientes de Telefónica, Guillermo Pascual.

Entre los ponentes que intervendrán este viernes en el SIE está Peter Boland, especialista internacional en transformación digital, innovación y creatividad con más de 30 años de experiencia en marcas como Coca-Cola, Disney o BMW.