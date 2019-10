Una marea azul por la inclusión social camina en Fonz para culminar el albergue de Down Huesca

Más de medio millar de personas de varias procedencias del Alto Aragón y también de Zaragoza han participado esta mañana en Fonz en la IV Andada Solidaria, convocada por la asociación Down Huesca para recaudar fondos con los que culminar su gran proyecto de inclusión social, el albergue y escuela de vida independiente La Sabina.

La marcha comenzaba pasadas las 11.30 tras realizar las últimas inscripciones en el propio albergue, donde los participantes recibieron la camiseta de color azul conmemorativa de esta edición de la Andada. Asimismo, pudieron conocer el estado de las obras del albergue, muy avanzado y que desde Down Huesca confían que esté funcionando a pleno rendimiento en 2021, aunque se intentará que ya pueda prestar servicio el próximo verano. A este respecto la presidenta de Down Huesca, Nieves Doz, ha indicado que “cada día el albergue está mejor de salud y ojalá podamos acabarlo cuanto antes”.

Una vez realizada la planta baja se van a acometer trabajos de electricidad y fontanería en la primera planta, así como la construcción de una escalera entre ambas plantas y un restaurante, que sería el primero en la localidad. El albergue tendría una capacidad para cincuenta plazas y en el trabajarían una decena de personas, siete de ellas con discapacidad intelectual. Cabe apuntar que desde hace siete años ya acoge diversos campamentos y encuentros de colectivos nacionales e internacionales que trabajan con personas con discapacidad intelectual.

La Andada solidaria no sólo tiene el objetivo de recaudar fondos para el albergue si no de “visibilizar y normalizar” la discapacidad intelectual. En este sentido, la presidenta de Down Huesca, considera que la Andada de Fonz y la fiesta solidaria de por la tarde suponen “ampliar la familia y que convivan con nosotros. Ojalá encontráramos un gran patrocinador para acabar la obra, pero nos interesa mucho que la gente conozca este albergue, que conviva con nuestros usuarios y que gracias al boca a boca lo den a conocer. Grano a grano vamos consiguiendo las cosas y las vamos saboreando”.

Para el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Fonz, Fernando Tudel, el albergue de Down Huesca es “uno de los proyectos más importantes que tenemos y que debemos apoyar entre todas las administraciones” y deseó que andadas como la celebrada este sábado tenga continuidad “por muchos años”.

El buen tiempo animó las inscripciones de última hora, llegando a ser una de las ediciones más multitudinarias de las cuatro realizadas. El recorrido fue el mismo que el año pasado, un trazado circular de 7 kilómetros con la sierra de la Carrodilla de fondo. A medio camino, la asociación Estarén de Cofita ofreció el avituallamiento con fruta y agua. Por su parte, Cruz Roja ofreció la asistencia médica.

Y ya a la llegada al casco urbano, la fiesta solidaria continuó en el polideportivo con una comida a la que se sumaron el alcalde de Fonz, Toño Ferrer, y la concejala, María Clusa. En las postres tuvo lugar uno de los momentos más emocionantes de la velada, con la entrega de una placa por parte de Down Huesca a la viuda del empresario foncense José Fernando Bistuer Tremosa, fallecido en un accidente de circulación en enero. Down Huesca quiso reconocer el trabajo de José Fernando Bistuer y de su empresa de jardinería con esta asociación al impulsar en Fonz el centro ocupacional de empleo Servidown.

Ya por la tarde, la fiesta continuó con las actuaciones musicales del trío de Binaced Las consecuencias, la batucada Arrimaos y una sesión de dj hasta bien entrada la tarde.

La Andada Solidaria ha sido posible gracias a la colaboración de administraciones públicas como los ayuntamientos de Fonz, Huesca, Barbastro, Monzón, Binaced, Binéfar, Almunia de San Juan, Tamarite de Litera, la Diputación Provincial de Huesca, Gobierno de Aragón, las comarcas de Cinca Medio, Somontano y La Litera y un nutrido número de empresas que colaboran en todos los actos que organiza Down Huesca a lo largo del año.