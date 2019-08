Ganaderos de todo el Pirineo se manifiestan este jueves contra el oso en la plaza Mayor de Aínsa

A las 11.00 de este jueves, 22 de enero, partirá de la rotonda situada en la carretera A-138, en Aínsa, una manifestación en defensa de la ganadería extensiva y para exigir la retirada del oso del Pirineo. La marcha continuará por el puente del río Cinca y finalizará en la plaza Mayor, donde se leerá un manifiesto en apoyo de una actividad económica, social y medioambientalmente sostenible.

Las organizaciones agrarias han unido sus fuerzas. Convocan los sindicatos UAGA, Asaja, UPA, Araga y las Cooperativas Agroalimentarias en Aínsa (Huesca), pero secundan la marcha más de 40 organizaciones de España y Francia. Entre estas, Jeunes Agriculteurs. También habrá representación política, encabezada por la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa), que agrupa a todos los ayuntamientos y comarcas del Pirineo. Estará asimismo la Plataforma contra el Oso y el Lobo de Aragón, e importantes asociaciones del sector como Oviaragón, Araparda, la Federación de Asociaciones de Criadores de Razas Autóctonas de Aragón y la Federación Catalana de Ovino y Caprino.

Joaquín Solanilla, secretario provincial de UAGA, espera que la protesta sea masiva, la más importante celebrada hasta ahora, y sirva para convencer a las distintas administraciones de que no se siga con la reintroducción de la especie, "porque no es compatible con la ganadería". "No debemos condenar a los pueblos de montaña, amenazados por la presencia de grandes carnívoros". Confirma la presencia de ganaderos de Navarra, Cataluña y Francia, así como de apicultores.

También respaldan la movilización las asociaciones de ganaderos de la Sierra y Cañones de Guara, del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido o del Valle de Broto, y las Asociaciones de Defensa Sanitarias de Bielsa-Gistau, Altos Valles, Hecho-Ansó, Ovino Sobrarbe, Hoya de Huesca, Ovino-Caprino Arén-Benabarre, Oviserrablo-Ovitena, Alto Gállego, Litera-Cinca Medio, Graus-Isábena, Alta Ribagorza, Somontano o Ansó-Fago. Así, hasta unas 40.

Será la segunda manifestación celebrada este verano, tras la que tuvo lugar en Plan en el mes de julio, a raíz de los ataques en la zona del oso Goiat.