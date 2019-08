«Las agresiones sexuales nos deben preocupar siempre, no solo en fiestas»

Ha llegado a la concejalía con las fiestas de San Lorenzo preparadas. ¿Su programa hubiera sido distinto o le parece estupendo tal y como está?

Este año se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la anterior responsable y los técnicos y creo que está bien. Las fiestas de Huesca son sota, caballo y rey, con música, cosas para críos, mayores… Todo es gratuito y la programación va desde las 8.00 a las 7.00, casi 24 horas. Quien quiera no dormir puede no dormir, y el que quiera dormir esperemos que también pueda hacerlo.

¿Ha tenido muchas críticas por lo del cartel de fiestas?

Sé que ha habido críticas, pero como no tengo redes sociales... Yo no tengo inconveniente en que nadie me llame, me pida una cita en el despacho y yo le explico lo que tenga que explicarle. Además, se confunden los términos de plagio con copia, imagen con cartel... De momento no hemos tenido ninguna reclamación seria. Se habló con la autora, que explicó lo que había hecho, y con el jurado se decidió tirar adelante porque no veíamos problema.

¿Consulta el programa de fiestas en papel o a través del móvil?

Hasta este año, consultaba el de bolsillo, que para mí era el cómodo. Pero poco a poco vamos descubriendo la app del Ayuntamiento o a la posibilidad de consulta en la propia página web. El teléfono es más inmediato, lo llevamos siempre encima, el programa se te olvida.

¿Por qué no se ha hecho en papel el programa en aragonés?

Porque muchos programas en aragonés acababan en el almacén. Puedo entender las críticas, pero creo que hay que hacer una gestión lo más óptima posible de los recursos. Este año hemos entendido que era más útil ponerlo en la web para darle esa publicidad. Creo que la lengua, como hecho cultural, hay que difundirla y yo no la utilizo como hecho político.

Hace cuatros años, por estas fechas se debatía toros sí, toros no. ¿Se plantea este debate el nuevo equipo municipal?

Desde fuera, veo que lo que genera ese debate es una mayor afluencia a los toros. Entiendo los argumentos de quienes están en contra, y es cierto que los toros son una parte muy importante de las fiestas de San Lorenzo, incluso cuando duraban solo dos días uno había toros. Creo que el debate va por dar oportunidades para que la gente decida.

¿Llevará la banda roja de concejal en la misa de San Lorenzo?

Llevaré lo que lleve mi grupo. Soy muy disciplinado y creo que sí, que llevaremos la banda.

¿Volverá a elegirse quien lanza el cohete por votación popular?

No me lo he planteado. Creo que aquellos que pueden promover determinadas iniciativas hay gente en la que no piensa y como Ayuntamiento nos toca pensar en ellos también. Este año, para nosotros era importante reconocer la labor de las dos policías locales del Equipo de Protección y Atención a la Familia. Puede que a nivel popular nadie se lo hubiera planteado.

Con 100.000 personas en Huesca este fin de semana, su menor preocupación será la lluvia...

Uf, todas esas personas en la calle, mojadas y sin saber dónde meterse, con actos suspendidos… Evidentemente, lo que más preocupa es la convivencia. Para seguridad se ha montado un dispositivo y lo que hace falta es que la gente sea suficientemente respetuosa para pasarlo bien sin molestar a los demás.

¿Le preocupan especialmente las agresiones sexuales?

Las agresiones y los abusos nos tienen que preocupar siempre, no solo en época de fiestas. Pero claro que hay preocupación y por eso se ha establecido un protocolo. Se reunirá la Junta de Portavoces todos los días para informar (de lo que se pueda), y siempre intentando proteger a la víctima. Entiendo las alarmas, pero no hay que dejarse llevar por las redes sociales. Y si hay que tomar alguna medida se tomará, está en los protocolos. Además, el responsable de la agresión es el agresor, no nos podemos culpabilizar toda la sociedad. No podemos decir que venir a las fiestas de Huesca es jugártela, porque va en contra de nosotros mismos.