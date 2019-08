La Cola de Caballo, la primera de las 20 mejores cascadas del mundo para The Guardian

El periódico inglés The Guardian ha incluido la Cola de Caballo en el primer puesto de una selección de 20 de las mejores cascadas del mundo realizada a partir de las aportaciones de sus lectores. Ese emblemático enclave del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido encabeza el ranking como "recomendación ganadora" por delante de otros muchos saltos de agua paradisiacos de países como Italia, Islancia, Noruega, Argentina o la propia Inglaterra.

“La cascada acertadamente denominada Cola de Caballo (en inglés, Horse Tail) es la más espectacular de las muchas que hay a lo largo del río Araza en el parque nacional de Ordesa, en el Pirineo español”, explica el reportaje de The Guardian en el texto que acompaña una gran fotografía de este emblemático paraje y que aparece firmado por un lector llamado Alan.

“Cogiendo la GR11 desde la entrada del parque, una caminata de tres horas te lleva a través de cascadas cada vez más espectaculares. Continuando otro kilómetro desde la Cola de Caballo está el bellamente aislado refugio de Góriz, donde puedes disfrutar de una de los cielos nocturnos menos contaminados de Europa. El telón de fondo es la melancólica grandeza del Monte Perdido (Lost Mountain) mirando hacia abajo desde su pico de 3.300 metros, y a menudo puedes ver gigantescos quebrantahuesos (también llamados buitres barbudos, el otro nombre que reciben los quebrantahuesos en los países de habla inglesa) girando en el aire. Al norte, al otro lado de la frontera francesa, está Gavarnie, otra magnífica cascada”.

En sus comentarios al reportaje, muchos lectores echan en falta que en listado aparezcan las más famosas cascadas a nivel mundial, como el Salto del Ángel, las cataratas Victoria, las cataratas de Iguazú o las cataratas del Niágara, por citar varias de las más célebres. No obstante, en sus respuestas los propios lectores reconocen que el ranking de The Guardian busca dar a conocer saltos de agua no tan conocidos pero igualmente fascinantes.