El consejero Olona es recibido en Plan entre pancartas y esquilos

Ni Francia ni Cataluña informaron al Gobierno de Aragón la semana pasada de la presencia del problemático oso Goiat. Este ejemplar, reintroducido por los catalanes hace tres años, mató a dos terneros y dañó varias colmenas en el valle de Chistau, donde el pasado domingo los ganaderos se movilizaron para exigir a la DGA que tome medidas. Pero el Ejecutivo aragonés ni supo de los movimientos del oso ni quiere conocerlos, porque se sitúa al margen de la política de reintroducción.

“Yo no pido datos pido que desistan de la reintroducción y que se hagan cargo de un ejemplar concreto que tiene nombre propio y que es un animal problemático y con un comportamiento anómalo”. Lo ha dicho este martes el consejero en funciones de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, quien ha viajado a Plan para mantener un encuentro con alcaldes y representantes del sector ganadero, en medio de un clima de tensión. La DGA trasladará por escrito esta petición a la Generalitat.

“No ha habido ninguna información oficial en ningún momento por parte de nuestros vecinos, ni franceses ni catalanes, y nosotros no estamos ocultando nada”, ha declarado a los periodistas antes de entrar a la reunión. “Nosotros no participamos ni colaboramos en la política de reintroducción y por lo tanto no nos queremos implicar en el seguimiento”, ha insistido. A su juicio, esa información sirve “para proteger al oso, no para proteger a los ganaderos”.

El Ejecutivo autonómico basa su postura contra la reintroducción que sí respaldan los territorios vecinos en la “manifiesta oposición del territorio” y por que “no genera ningún beneficio, solo tiene costes sociales y causa intranquilidad en la población”.

Pero por otra parte, Joaquín Olona, ha dejado claro que el oso es una especie protegida, “y por lo tanto no se puede actuar contra ella ni permitir que se la acose”, en alusión al anuncio de una batida para asustarlo, que finalmente se convirtió en algo simbólico. Y ha reiterado finalmente que el Gobierno de Aragón “ni colaborará ni participará en ningún sistema de seguimiento”. Sobre las medidas a adoptar ha indicado que “los que tienen que buscar soluciones y tomar medidas son ellos”, en alusión a Cataluña y Francia.

Para el Gobierno de Aragón el lobo es una cuestión distinta porque nadie lo está reintroduciendo sino que se está expandiendo en toda Europa, “por lo tanto no hay que pedir responsabilidad a nadie. Pero el oso es consecuencia de una decisión política no de una expansión natural”.

Al encuentro con Olona han asistido no solo los alcaldes de Plan, Gistaín y San Juan de Plan, en el valle de Chistau. También representantes municipales de Broto, Bielsa, Puértolas, Aínsa o Tella. A las puertas del centro donde se han reunido había vecinos y ganaderos, algunos con pancartas contra la presencia del oso y el lobo. El alcalde de Plan, José Serveto, en contra de lo manifestado por Olona, ha dicho que “el Gobierno de Aragón sí puede hacer mucho”, entre otras cosas demandar a Francia y Cataluña. Ha asegurado que los ganaderos de todo el Pirineo seguirán movilizándose.

El Boletín Oficial de Aragón publicará este miércoles el decreto de ayudas en las zonas de presencia de estos grandes mamíferos. Fuentes del departamento indicaron que es “una casualidad”, no tiene que ver con el conflicto surgido en el valle de Chistau. De hecho, la DGA anunció hace unos días que la publicación era inminente.