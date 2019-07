El gobierno de Luis Felipe echa a andar en minoría y supera el primer traspiés

El alcalde de Huesca, el socialista Luis Felipe, ha hecho su primera concesión en el pleno de este jueves, el segundo del mandato. Es lo que ocurre cuando se gobierna en minoría. El grupo del PSOE se ha visto obligado a modificar minutos antes de la sesión su propuesta inicial para la contratación del personal de confianza. El principal escollo de dicho 'staff' estaba en la figura del director de Comunicación, de nueva creación y con un sueldo anual de 60.000 euros, que es más de lo que cobrará el propio alcalde (50.000) tras el incremento de las retribuciones políticas acordado por unanimidad hace solo unos días.

Los portavoces del PP, Cs y Vox manifestaron su desacuerdo con algunas de las retribuciones designadas para este círculo laboral que depende directamente de la alcaldía. Desde Con Huesca-Podemos tampoco se veía claro este gabinete porque las "funciones de los cargos no estaban definidas". En todo caso, el PSOE con 10 concejales, necesitaba, más que el apoyo de la formación que está a su izquierda, el de los tres ediles de Ciudadanos. Luis Felipe tenía que modificar su propuesta para no cosechar su primer fracaso en una votación.

Cinco minutos antes del pleno se ha determinado que este mandado serán cinco los cargos de confianza: director de Gabinete, gerente de Desarrollo, director de Comunicación, asesor de alcaldía y asesor de prensa. Estarán retribuidos anualmente con 60.000, 50.000, 45.000 y 39.000 euros, respectivamente. Esta propuesta ha contado con el respaldo de todos los grupos salvo con el de Vox.

El secretario del Ayuntamiento y las concejalas Marta Escartín (PP) y Rosa Serrano (PSOE) al acabar el pleno. Verónica Lacasa

El portavoz del PP, Gerardo Oliván, ha señalado que "no entendíamos que se creara la figura de director de Comunicación cuando ya existía un jefe de prensa y que, a su vez, no se planteara ninguna gerencia en Desarrollo, que nos parece un área fundamental". "Hoy, a última hora, se han hecho unos cambios que hemos visto razonables y por eso hemos apoyado", ha añadido.

El portavoz de Cs, José Luis Cadena, indicó que tras la reducción de la retribución planteada para el puesto de dirección de Comunicación su grupo ha votado a favor. Pilar Novales (Con Huesca) ha señalado que su grupo también "dudaba" sobre los sueldos fijados y que han echado de menos una "definición clara de cada puesto.

Los tres portavoces han justificado su apoyo a la propuesta, a pesar de las dudas en que es necesario que "el Ayuntamiento de Huesca empiece a funcionar".

El representante de Vox, Antonio Laborda, se ha mostrado sorprendido por el sentido de la votación: "No entiendo que ayer no estuvieran de acuerdo y hoy sí" y explicó que su voto en contra obedece a que "no puedo votar a favor de un cargo y un sueldo sin saber qué persona lo va a desempeñar".

Tras el pleno, Luis Felipe ha explicado que se nombra un director de Comunicación por la importancia interna y externa que esta tiene en la corporación. Además, ha indicado que el director del Gabinete desempeñará también labores de apoyo al área de personal, donde antes se contaba con un gerente. El alcalde ha añadido que, aunque la ley permite el nombramiento de hasta 15 cargos eventuales, "finalmente tendremos cinco".

Áreas municipales

Durante la sesión plenaria se ha informado de los acuerdos para el nombramiento de las tenencias de alcaldía y de los presidentes de las doce áreas municipales, un número que reduce sustancialmente las del anterior mandato, con un gobierno de coalición.

NOTICIAS RELACIONADAS Los partidos pactan en Huesca subidas de sueldos del alcalde y los concejales tras 12 años congelados

Las áreas finalmente creadas son las de Tecnología y Administración Electrónica (Cristina de la Hera); Personas y Organización (Fernando Laborda); Relaciones Institucionales y Participación (Rosa Serrano); Hacienda y Fondos Europeos (José María Romance); Mesa de Contratación (Rosa Gerbás); y Urbanismo (María Rodrigo).

A estas áreas se suman las de Cultura y Fiestas (Ramón Lasaosa); Servicios Generales y Medio Ambiente (Roberto Cacho); Derechos Sociales e Igualdad (Rosa Serrano); Deportes (José María Romance); Desarrollo, Comercio y Turismo (Rosa Gerbás) y Seguridad Ciudadana y Movilidad (Ana Loriente).