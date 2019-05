Jaca podría tener el primer concejal tránsfuga de Vox

José María Arrechea, candidato de Vox en Jaca que renunció a serlo sólo tres días antes del inicio de la campaña electoral, recogerá su acta de concejal en el Ayuntamiento de Jaca. Así lo ha asegurado este lunes, una vez conocidos los resultados electorales y tras presentar un documento de revocación de la renuncia anterior. “Si no hay ningún problema, que sería lo normal, yo recogería el acta de concejal”, ha asegurado. Esta formación ha obtenido un edil en la capital jacetana. Lo que no está claro es si será concejal por Vox o será independiente, porque José María Arrechea se dio de baja como afiliado en partido. “Primero cogeré el acta de concejal y luego ya veremos”, apunta. No obstante, habrá que esperar lo que resuelve la Junta Electoral.

José María Arrechea e Ignacio Laguarta, números uno y dos de la candidatura de Vox Jaca para las elecciones municipales, renunciaron notarialmente a sus futuras posibles actas de concejales, por graves e irresolubles discrepancias con la dirección provincial del partido. Entonces, se presentó a Marta Moreno, la número tres de la lista, como nueva candidata. Respecto a los motivos que le llevaron a presentar dicha renuncia ha explicado que se quisieron imponer cosas para Jaca que no le parecían bien. “En Jaca decidía yo como candidato, siempre bajo las normas del partido y fui yo quien lo hice crecer, pero desde la provincia querían manejarlo todo y una cosa es lo que se hace a nivel nacional y otro a nivel local”, añade.

Este lunes los dos candidatos que encabezaban la lista de Vox Jaca han presentado ante la Junta Electoral un documento notarial en el que revocan la renuncia formulada justo tres días antes de que comenzara la campaña electoral. “Creo que estoy actuando bajo mis criterios y dignidad, aunque me insulten y me presionen”, asegura Arrechea. Al pasar los días “hemos pensado que por qué no íbamos a seguir con algo que habíamos empezado, porque el programa de Vox Jaca es mío”.

“Yo no quería ambición política como otros, sólo quería trabajar por Jaca y hacer las cosas bien para mejorar esta ciudad y si otro partido plantea algo que sea bueno para Jaca, lo apoyaré, y así seguiré con presiones y sin presiones”, advierte. En este sentido Arrechea denuncia lo mal que Vox lo ha tratado a él y al número dos y las presiones que han recibido.

Vox ha logrado en la provincia de Huesca cuatro concejales, que podrían reducirse a tres, si finalmente Arrechea es concejal pero no por Vox Jaca.