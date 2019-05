Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Este refrán que invita a no esperar y a tomar la iniciativa ha inspirado a los científicos para salir de las aulas y los centros de investigación y divulgar la ciencia allí donde más gente puede escucharla, por ejemplo, en los bares. Desde hace varios años se celebra en 272 ciudades de 20 países el festival 'Pint of Science'. Una de ellas es Huesca, donde el campus universitario, y más concretamente la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte organiza un ciclo de charlas en Sala Genius del bar Bendita Ruina (c/ Coso bajo, 79).

Es ya el segundo año. En esta edición se celebrará los días 20, 21 y 22 de mayo. En las conferencias participan investigadores de de la Escuela Politécnica Superior, de la Facultad de Empresa y Gestión Pública, y de la citada Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, además de científicos de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. Las sesiones tendrán lugar cada día a las 19.00, abordando cuestiones relacionadas con la nutrición, la ecología, la actividad física y la salud, la energía o el amor.

El festival Pint of Science pretende ofrecer charlas interesantes sobre las últimas investigaciones científicas, "en un formato accesible al público". Según explican los organizadores, su origen se remonta a 2012, cuando Michael Motskin y Praveen Paul, dos investigadores del Imperial College de Londres, pusieron en marcha y organizaron un ciclo llamado ‘Meet the Researchers’ (“Conoce a los investigadores”), que reunió a personas afectadas por Parkinson o Alzheimer, para mostrarles el tipo de investigación que llevan a cabo. Pensaron si la gente quiere entrar en los laboratorios para conocer a los científicos, ¿por qué no llevar a los científicos a donde está la gente? En mayo de 2013 se celebró el primer festival Pint of Science y tuvo mucho éxito.

Imagen del festival. Pint of Science

Entre los temas que se abordarán en el campus de Huesca están el cuerpo humano y la nutrición, con charlas acerca del aceite de oliva y sus propiedades, o sobre si existen realmente alimentos “buenos o malos”. También se hablará de que el fútbol no es sólo un deporte de masas, sino que también tiene un papel fundamental en la mejora del hueso durante el crecimiento. Otro tema son las nuevas tecnologías del hidrógeno, la situación actual en la conservación del medio o lo difícil que es encontrar pareja.

Y acorde con el escenario elegido, las conferencias llevan un título que pretende ser igual de atractivo. El día 20, Gabriel Lozano Berges, investigador de Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte pronunciará la charla 'Golazo a la osteoporosis (ejercicio físico y deporte durante el crecimiento y mejora del hueso. El papel del fútbol)'. 'El hidrógeno, una cuestión de bares' ilustrará el mismo día sobre el hidrógeno como vector energético y su producción mediante electrolisis, de la mano de Manuel Gutiérrez Roa, de la Fundación Hidrógeno Aragón.

El 21 de mayo, 'Nutrición a ciencia cierta' ilustrará al público sobre alimentos y patrones dietéticos, con Rocío Mateo Gallego, de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte. La otra conferencia lleva por título 'Cómo está cambiando la Naturaleza en el siglo XXI' y cómo afecta a los servicios que proporcionan a la sociedad, y la pronunciará José Manuel Nicolau Ibarra, profesor de Ecología de la Escuela Politécnica Superior.

El 22 de mayo le toca el turno a Roberto Martínez Beamonte, del Centro de investigación en red de enfermedades respiratorias y de la Universidad de Zaragoza, con 'Aceite de oliva virgen extra, propiedades y perspectivas futuras', que trata de los diferentes tipos, principales compuestos beneficiosos que hacen que sea muy apreciado, nuevos formatos...

El mismo día, bajo el atrativo título de 'No eres Brad Pitt, pero tampoco estás tan mal'. Luis Vicente Casaló Ariño, de la Facultad de Empresa y Gestión Pública, ilustrará a los asistentes sobre cómo pueden ayudar a encontrar pareja ayudados por diversas teorías económicas (equilibrio competitivo de John Nash), del comportamiento (Teoría de la Acción Razonada), del marketing (Teoría de Confirmación de Expectativas) o de la organización de empresas (Teoría de la Agencia).