Anna Carceller: "El ejercicio físico baja la mortalidad un 40%"

Usted es médico deportivo y dirige una Unidad de Prescripción del Ejercicio Físico Terapéutico. ¿Es como recetar deporte?

Aquí valoramos a deportistas, de alto nivel y amateurs, y a pacientes enfermos que tienen que ver cómo aplicar el ejercicio en su vida diaria aun teniendo factores de riesgo, como colesterol alto, hipertensión o sobrepeso. No pueden ir directamente al gimnasio a hacer ‘spinning’. Cuando los médicos hablamos de prescripciones hablamos de dar indicaciones al paciente sobre lo que tiene que tomar. Pues lo mismo, pero con el ejercicio.

¿Cómo es posible que un deportista de élite como Iker Casillas, controlado y con una vida sana, pueda tener un infarto?

Hay un porcentaje de patologías no detectables, pero nosotros reproducimos lo que hace una persona en su actividad deportiva viendo la respuesta del corazón y si hay parámetros de alarma.

¿Ven a deportistas y gente joven con problemas cardiacos?

A lo largo del año siempre acabamos detectando personas asintomáticas. El riesgo se incrementa con la obesidad infantil, que es un problema superlativo.

¿Por qué superlativo?

Es una epidemia. En España hay un 30% de niños con sobrepeso y obesidad, una barbaridad teniendo en cuenta que predispone a la enfermedad de adultos. El sobrepeso es el primer factor de riesgo cardiovascular, más allá del tabaco y de la hipertensión.

¿Y la vida sedentaria causa muchas muertes?

Los pacientes son más reacios a cambiar los hábitos físicos que a tomarse una pastilla, lo cual es sorprendente. Una persona activa de 80 años tiene la misma esperanza de vida que una inactiva de 60. Las personas que hacen ejercicio bajan su mortalidad un 40%. El ser humano está diseñado para estar moviéndose de forma constante. Nos hemos vuelto muy sedentarios, los adultos y los niños, a consecuencia de la tecnología. No hablo de ir al gimnasio cinco veces por semana. Subir las escaleras o ir andando al trabajo son recomendaciones que no implican ser un atleta.

El deporte se ha popularizado, pero los jóvenes ¿lo practican más o menos que antes?

Muchísimo menos. Hay un estudio que habla de los consumos de oxígeno, como marcador de capacidad física, que han bajado en los niños nacidos a partir de los años 90 y 2000. Empezamos a ver problemas de rodillas en niños por el sobrepeso, patologías que tendrían que llegar mucho más tarde. Hay muchas enfermedades en las que está descrita la mejora a través del ejercicio físico. Incluso en el cáncer. Los estudios han demostrado la incidencia en el cáncer de mama y el de colon, e incluso enfermedades degenerativas como el alzhéimer, además de las cardiovasculares. Personas activas tienen un 40% menos de cáncer de mama. Luego está el factor genético.

Y, por contra, ¿hay adictos al ejercicio físico?

Nuestro cuerpo está diseñado para una actividad de baja intensidad y de larga duración. Somos más resistentes que potentes. Cazábamos cansando a los animales, no siendo más rápidos que ellos. El deporte no debería ser fuente de problemas de salud. Para eso están las pruebas de esfuerzo, para identificar al paciente de riesgo, a deportistas que llevan su cuerpo al límite, y saber si su cuerpo está preparado o no.