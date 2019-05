El candidato del PAR al Ayuntamiento de Huesca, Fernando Carrera, y el número uno a las Cortes por la provincia altoaragonesa, Jesús Guerrero, han reiterado este sábado en el Coso de la capital oscense su compromiso con el comercio de proximidad, "que está atravesando dificultades por los cambios de hábitos de consumo y la competencia externa".

El cabeza de la lista municipal ha señalado que la ciudad de Huesca "sería impensable sin su comercio”. “El comercio es vida, empleo, actividad y dinamiza y sostiene la economía y por ello, las administraciones, entidades y vecinos tenemos que apoyarlo”, ha apostillado.

Según ha dicho, durante este mandato, el comercio oscense "no ha recibido suficiente respaldo desde el ayuntamiento". Asimismo, ha recordado que estaba anunciada una actualización del Plan de Equipamiento Comercial “y no se ha hecho”. Además, "no puede ser que el convenio del ayuntamiento con la asociación de comerciantes para promoción y actividades se mantenga en la misma cantidad de 52.500 euros desde hace al menos cinco años”, ha manifestado Fernando Carrera.

El candidato también ha señalado que no se ha concluido la urbanización del eje comercial más importante de Huesca que es el Coso. “La calle ya es peatonal pero sigue pareciendo una carretera porque fue una decisión política no continuar su urbanización”. Carrera ha comentado que esta zona, en pleno centro de Huesca, hubiera podido estar ya urbanizada y que los millones del superávit municipal (3,1) se podrían destinar para la reforma íntegra del paseo Ramón y Cajal, en lugar de hacerlo por fases. “Hay que hacer las dos obras y muchas más pero por orden y con sentido común”, ha apostillado. En este sentido, el número uno del PAR ha señalado que también hay que aplicar un ‘urbanismo comercial’ en las zonas que están sin acondicionar, como la calle Alcoraz o calle Zaragoza así como atender al comercio los barrios.

Por su parte, Jesús Guerrero, ha afirmado que con el PAR, "el comercio volverá a ser un sector estratégico", como ya se propuso en una proposición no de ley defendida por los aragonesistas que no salió adelante. “En Aragón hay 25.000 empresas dedicadas a esta actividad y de ellas viven 90.000 personas”, ha explicado el candidato a las Cortes Autonómicas. Asimismo, ha resaltado que el comercio debe recuperarse como elemento dinamizador de las poblaciones del medio rural.