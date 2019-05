Vox Jaca presenta su programa electoral, pero peligra la candidatura

Vox Jaca ha celebrado este martes la presentación oficial de su programa electoral, pero sin la presencia del número 1 de la lista, José María Arrechea, que no se ha presentado. Los motivos no han trascendido. A pesar de que el acto ha seguido su curso, el partido deberá valorar a partir de ahora las posibilidades que existen. Desde la presidencia provincial del partido se ha asegurado que van a trabajar para solucionar los problemas internos, pero no garantizan que finalmente se vaya a presentar la lista en Jaca. Antonio Laborda, presidente de Vox en la provincia de Huesca ha asegurado que “lo importante no es el número uno, ni yo como presidente provincial, lo importante es Vox y las ideas por encima de las personas y los candidatos”. Y ha añadido que van a estudiar la situación “y en ello vamos a trabajar”.

Ante la ausencia de Arrechea, ha sido Pablo Mesado, el número cuatro de la lista, el encargado de presentar el programa electoral de esta formación que ha comenzado su intervención diciendo que “lo importante es Vox”. Ha subrayado que en Jaca ha habido “actuaciones desastrosas” como la construcción de la pista de hielo, pero que quieren llegar al Ayuntamiento para hacer una gestión eficaz y con total transparencia. Respecto a la candidatura, ha dicho que está formada por un equipo de profesionales pertenecientes a diferentes ámbitos. Junto a Mesado han estado Marta Moreno, número tres y Vanesa Polanco, número cinco.

Para Vox Jaca es imprescindible para aumentar la afluencia de turismo que las vías de comunicación se finalicen, para que la ciudad cuente con buenas infraestructuras viarias y ferroviarias, que además podrían generar otro tipo de industria. Demandan la unión de estaciones de esquí del valle del Aragón con Formigal, un cambio en el modelo urbanístico de Jaca y proponen la creación de circuitos de cicloturismo y BTT. La reducción del IBI y la eliminación de los impuestos de doble imposición, como la supresión de la llamada plusvalía municipal del Ayuntamiento de Jaca en caso de herencia.

Proponen igualmente la rebaja de las tasas de impuestos para la instalación de locales comerciales, implantación de comercios y establecimientos de hostelería, así como la rebaja “de forma drástica” de la tasa para la instalación de terrazas y veladores. Apoyarán también el plan de comercio de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania (ACOMSEJA).

Por otro lado proponen la reforma y remodelación de la plaza Biscós, el traslado de la Estación de Autobuses, construyendo una nueva terminal junto a la actual zona de la Estación de Tren, y la realización un estudio socioeconómico y arquitectónico sobre la creación y proyecto de un nuevo boulevard peatonal en la Avenida de la Jacetania.

Respecto a la seguridad, instalarán cámaras de control y seguridad en puntos estratégicos de la ciudad conectadas con Policía Local, y tomarán las medidas necesarias para dotar a la Policía Local de Jaca de los recursos materiales y humanos acordes a los nuevos tiempos. También reclamarán la instalación de un parque de bomberos en la ciudad.

En el programa electoral también hace especial hincapié en las medidas para los núcleos rurales, para los que se quiere crear una concejalía, al hospital de Jaca, para el que exigen el cumplimiento y prestación de la cartera de servicios establecida, y la traída de agua. A estas se suman otras medidas que tienen que ver con la educación, el medio ambiente, los festejos, ayudas sociales, tecnología y aparcamientos, entre otros.

Por su parte, Antonio Laborda ha apuntado que en Jaca la línea a seguir es “presionar para las infraestructuras –sobre todo autovías-, el apoyo a la hostelería con la creación incluso de una escuela, apoyar a la familia sobre todo de nacionalidad española y a las familias numerosas para fomentar la natalidad”: Además el apoyo a la pequeña y mediana empresa con la baja de impuestos “y sobre todo y si se puede modificar, bajar los IBI de las ciudades, no sólo de Jaca”.

Respecto a las perspectivas de cara a las próximas elecciones municipales, Laborda es optimista. “En las pasadas elecciones generales sacamos un buen resultado, porque pasamos de 394 votos en la provincia a cerca de 14.000 y es un crecimiento bueno, pero espero que en las próximas sean mejores”, ha concluido.