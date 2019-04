"Las mujeres en todo el mundo no llegamos a dirigir el 10% de la ficción"

Chus Gutiérrez ha hecho un alto en el rodaje del documental 'Rol & Rol' para viajar a la provincia de Huesca, donde este sábado recibirá un homenaje en el XVII Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe, Espiello, que se celebra en Boltaña, desde el pasado 29 de marzo.

La realizadora recibe este galardón como "un honor, un regalo maravilloso, es algo hermoso. Soy pudorosa y cuando me llamaron para comunicarme la concesión del premio pensé que es un reconocimiento a una trayectoria, a tu trabajo". Asegura que lo que le apasiona de su trabajo no tiene que ver con los homenajes. "Yo siempre estoy pensando en hacer la próxima película, el próximo documental. Prepara un nuevo trabajo, en esta ocasión una película de ficción, del que no quiere adelantar nada, salvo que, con toda probabilidad, comenzará el rodaje en noviembre", ha señalado durante una comparecencia previa celebrada este viernes en la Diputación Provincial de Huesca.

En la ceremonia de entrega de premios, la reconocida directora de cine recogerá la Siñal d’onor Espiello, el máximo reconocimiento honorífico con el que el certamen distingue su trayectoria en el mundo de la cultura y del cine. El nombre de Chus Gutiérrez se suma a los de Patricia Ferreira, Carmen Sarmiento, Susana Weih-Shahak, Marien Hasan, María Ángeles Sánchez o Cristina García Rodero, dentro de la lista de mujeres distinguidas con este premio.

Una apasionada del documental

"El género documental me apasiona, te permite muchísima libertad, puedes ir construyendo casi el documental a medida que lo vas rodando; te das cuenta por dónde te está llevando, por dónde quieres ir. Lo estoy pasando muy bien en este momento, con el rodaje de 'Rol & Rol', en el que hace una reflexión sobre la representación de las mujeres en los media y cómo esta representación, a veces estereotipada, está afectando a que la sociedad no avance", ha explicado.

Confía en finalizar este proyecto en diciembre. Todavía tiene pendiente ir a rodar a Estados Unidos para hablar con algunas mujeres. En el documental intervienen, entre otras, Mª Teresa Fernández de la Vega, Iciar Bollain, Yolanda Domínguez, Carmen Espinós, Charo Izquierdo, Pilar Aguilar, Carmela García, Ana Serner, Nouzha Skalli, Asmaa Morine Azzouzzi o Asmaa Benslimane. "Me encuentro cómoda en todos los géneros; lo que me mueve es construir historias y contarlas", ha añadido.

Según los últimos datos que cifran en el 17% el porcentaje de mujeres directoras de cine en España, Chus Gutiérrez asegura que no es real porque están contabilizando documentales, "muchos de los cuales son autoproducciones con presupuestos bajísimos", ha resaltado. "En todo el mundo las mujeres no llegamos a dirigir o a crear el 10% de la ficción; creo que esta cifra se acerca más a la realidad. Desde mi punto de vista es un desastre porque el hecho de que las mujeres no estén contando historias, la supone que la diversidad sea cero. Es importante que se cuente con nuestra mirada", ha insistido.

"Las mujeres rodamos con presupuestos más bajos, el documental es un campo más femenino; en Latinoamérica es impresionante, hay muchísimas mujeres haciendo documental porque resulta mucho más barato. Personalmente, en ocasiones, prefiero ver un buen documental que una ficción. El documental es poderosísimo y, aunque tiene menos distribución, el documental es un género en auge", ha afirmado la directora.

Ha trabajado con su hija, la actriz Alba Gutiérrez, una de las protagonistas de la serie Acacias. "Cuando era pequeña quería venir conmigo a los rodajes y sale en casi todas mis películas. Estábamos juntas de alguna manera. Ahora que es actriz profesional y aún no hemos trabajado, es como un reto y me apetece mucho hacer algo con ella", ha manifestado.

Por otra parte, la directora del festival, Patricia Español, ha acompañado a Chus Gutiérrez en la rueda de prensa ha destacado el trabajo de esta directora y su aportación al documental, desde 'Sexo oral' hasta 'Droga oral' o el título 'Sacromonte, los sabios de la tribu', que se proyectará este sábado en el Palacio de Congresos de Boltaña, a las 17.45.

Español ha recordado que hasta el momento habían pasado más de 4.500 personas por el festival. "Está funcionando muy bien esta edición", ha resumido. Y ha resaltado que de las 40 películas que se proyectan en Espiello, 19 están dirigidos por mujeres. Como dato, ha indicado que desde 2010, de los 9 premios al mejor documental, 6 han recaído en mujeres y 3 en hombres.