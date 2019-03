Sanidad instalará la resonancia en la planta baja del hospital San Jorge

El San Jorge de Huesca podría dejar de ser a final de año el único hospital público de capital de provincia de España sin resonancia magnética. Para ello, el departamento de Sanidad tendrá que cumplir los plazos y licitar las obras de instalación el próximo verano ya que el plazo de ejecución es de cuatro meses.

Así está reflejado en el proyecto, valorado en 496.614 euros, que el departamento tiene previsto sacar a licitación en los próximos días con vistas a poder adjudicarlo en esta primavera. Con ello, Sanidad hará realidad una vieja aspiración que pondrá fin a las 7.000 pruebas que son derivadas cada año a un centro privado.

Con todo, el departamento ha cambiado radicalmente de planteamiento ya que en un principio anunció que la resonancia estaría ubicada en el nuevo edificio de Urgencias, pero al quedarse bloqueado el proyecto con la prórroga presupuestaria, ha decidido reubicarla en un búnker que acondicionará en la planta baja del hospital actual. Y es que la resonancia ya fue adquirida el pasado octubre por 1,7 millones pero no se ha podido instalar aún por la falta de un espacio adecuado.

A preguntas del grupo de Podemos en el pleno de Las Cortes, la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, ha reconocido este viernes que el nuevo edificio de Urgencias, presupuestado en 5,7 millones, es "una actuación totalmente necesaria". Pero también ha insistido en que no se podrán licitar las obras hasta que haya unos nuevos presupuestos ya que con la situación de prórroga actual es "materialmente imposible", recalcó.

No obstante, ha añadido que la Unidad de Obras del Salud ha redactado una separata del proyecto que incluye exclusivamente la construcción de un búnker para la nueva resonancia magnética. Una obra que ha salvado el bloqueo presupuestario al considerarse de "alta prioridad" por su impacto en la atención sanitaria.

"El estado actual de las Urgencias es pésimo"

Pese a este compromiso, Itxaso Cabrera, diputada de Podemos, ha criticado que en 2018 no se ejecutara ni el 1% de los 800.000 euros que se habían reservado para levantar un nuevo edificio en el parquin contiguo a las actuales Urgencias. Una actuación, a su juicio, urgente "porque su estado es pésimo y no recoge las cualidades necesarias para prestar una asistencia sanitaria digna". La diputada ha acusado a Ventura de haber lanzado falsas promesas "cuando no han hecho ningún tipo de avance" y ha denunciado también el retraso que acumulan también los proyectos de los nuevos centros de salud de Barbastro y Binéfar.