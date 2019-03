Fapar pide reducir la "sobreoferta" de 105 plazas de 3 años para equilibrar los colegios de Huesca

A menos de 24 horas de que arranque el proceso de escolarización en Aragón, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón ha exigido al departamento de Educación reducir las ratio de 21 y 21 alumnos que ha fijado para 1º de Infantil en los colegios de la ciudad de Huesca. Desde Fapar consideran que con ello se genera una "sobreoferta" de 105 plazas que "impide un equilibrio entre los centros que sea heterogéneo y diverso y refleje la realidad social de Huesca".

Fapar explica que en la Comisión de garantías de escolarización de Huesca, la dirección provincial de Educación anunció la oferta educativa para 1º de infantil el próximo curso: una ratio de 22 (20 plazas ordinarias y 2 acneaes) para todos los centros, excepto para dos (El Parque y Pío XII), que fijó una ratio 21 (20 plazas ordinarias y 1 acneae). Esta oferta supone 612 plazas escolares para una previsión de 507 niños y niñas a escolarizar en ese nivel.

Asegura que diversas organizaciones propusieron en la comisión una ratio inferior que disminuyera esta sobreoferta, "pero la Administración finalmente ha optado por la ratio inicialmente establecida desoyendo, al igual que hizo el año pasado con la propuesta del Consejo Escolar Municipal, las llamadas a corregir los efectos nefastos que la sobreoferta de plazas escolares está suponiendo para la ciudad de Huesca".

Por ello, la Junta provincial de Fapar Huesca expresa su "absoluta disconformidad" con la planificación que la dirección provincial de Educación y exige un cambio en los planteamientos "que garanticen el equilibrio de los centros educativos y configure un sistema de calidad y en igualdad, que garantice la equidad, la inclusión, la cohesión y las mismas oportunidades para todos", señalan. Y es que denuncian que desde hace muchos años poco o nada ha cambiado "y seguimos encontrando centros con segregación escolar y con escasa demanda y centros masificados y con falta de espacios, lo que configura a medio y largo plazo una ciudad desigual y por tanto injusta".

Para Fapar, la planificación no responde a la configuración de sus zonas escolares en cuanto a nacidos ni a composición poblacional sino que la principal premisa es ofertar plazas "en exceso" que permite que centros menos demandados sigan perpetuando su situación "al posibilitar a familias de su zona escolar obtener plaza en otros centros más demandados". "Las familias no eligen centro sino que descartan los que no quieren", resumen.

Fapar denuncia, además, que los centros menos demandados por la sobreoferta de plazas dejan vacantes en sus aulas, reciben casi todo el alumnado fuera de plazo ya que el resto de colegios tienen completas sus aulas. "Unas incorporaciones que sean o no acneaes, sí que requieren un mayor esfuerzo de inclusión y atención educativa", advierten.

La federación defiende una ratio baja en 1º de Infantil porque, a su juicio, "garantiza una plaza para todos y todas pero sin sobreoferta, permite un equilibrio inicial y también posterior en las incorporaciones fuera de plazo, que se realizarían equitativamente". Una propuesta que consideran que "no es un utopía, es factible si la Administración antepone el interés general ante todo lo demás".

"No queremos que la ausencia de una planificación educativa que responda a criterios de equilibrio entre los centros siga vulnerando las oportunidades de futuro de muchos niños y niñas. No queremos esto para nuestra ciudad. Otra forma de hacer las cosas es posible", concluyen.