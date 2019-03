Mamá, saca bola!". Desde muy pequeños, Daniel, que ya tiene 17 años, y Antonio, de 13, han admirado la fuerza de su madre, Anabel Berdún. También su determinación y su capacidad de trabajo. Para ambos "es una ‘superwoman’", dice el pequeño de los dos hermanos, amarrado al cuello de su progenitora. "Siempre me retan a echar un pulso, ¿verdad?", dice ella, mirando a su hijo, sin desvelar quién de los dos suele ganar.

A tan solo unos metros de su casa, Anabel Berdún se ejercita a diario, sin necesidad de acudir al gimnasio. Para ella, el despertador suena un poco antes de las 3.00. Y en tan solo unos minutos está en su puesto de trabajo. "Me sobra tiempo. Solo tengo que asearme y colocarme el uniforme", señala. El obrador de la panadería familiar está justo al lado de su vivienda. La puerta de entrada se ve desde su jardín. A esa hora, la práctica totalidad de sus vecinos duermen. No son muchos. La despoblación también se ha cebado con esta localidad oscense, Alcubierre, que basa su economía en la agricultura y la ganadería y que suma unos 400 habitantes. Se asienta en el corazón de Los Monegros y es conocida por ser la cuna del célebre bandido Cucaracha. Al igual que muchos jóvenes, Anabel Berdún también hizo la maleta un día y se fue a Logroño, donde comenzó a estudiar la carrera de Derecho, pero aquello, dice, "no era para mí". Así que regresó al calor del hogar y optó por unirse al negocio familiar, Pastelería Berdún, un establecimiento con 97 años de historia.

Los hornos del obrador funcionan a pleno rendimiento. Hay que cocer unas 1.700 barras y más de 120 panes. Las furgonetas de reparto llegarán en unas horas, y los cestos deben estar preparados. En esta sección del obrador, ella lleva la voz cantante, marcando un ritmo difícil de seguir. Del conjunto de empleados, Bea Mateo, de Frula, es su mano derecha. "Otra ‘superwoman’", señala. Y no le falta razón. La joven también tiene dos hijos. "A veces es un trabajo muy mecánico, pero agotador física y mentalmente", señalan las dos. Son mujeres fuertes, difíciles de amedrentar, que manejan con destreza la masa, los carros y las palas. Se entienden con una sola mirada y, además, ambas coinciden en su pasión por este oficio. "Es duro y sacrificado, pero muy satisfactorio; es un orgullo ver cómo los demás disfrutan de algo que has creado con tus propias manos", indica Anabel.

A las tres horas, todo el pan está fuera, listo para llegar a las tiendas y despachos con los que cuentan en diferentes puntos de las provincias de Huesca y Zaragoza. Ahora toca preparar las masadas de la siguiente jornada. Antes de alcanzar las 8.00, su marido, Sergio Gil, asoma por el obrador. Se lleva una barra de pan, con la que preparar su almuerzo y el de su hijo menor. Al igual que cada día, se acerca a su mujer y le planta un beso de buenos días. "Es mi otra mitad", dice ella. "Por las noches, mis hijos nunca se han despertado y gritado mamá; siempre han llamado a su padre, que ha estado allí para atenderlos y cuidarlos", explica, pues ambos comparten "todas las tareas del hogar".

Después de comer, toca descansar, aunque solo sea un par de horas en el sofá que, según confiesa, "es mi segunda cama". Al lado, hay una estantería con varios libros. "Mi marido es un gran lector. A mí, también me gusta, pero caigo dormida antes de completar la primera página", lamenta. También es una amante del cine y de los largos paseos. Cae la noche y le queda el tiempo justo para ayudar a su hijo con los deberes, hacer la colada y preparar la cena. Suele ser la primera en dormirse. "Ahora, perdería el pulso", le dice a su hijo. Antes de irse a la cama, será ella quien se acerque a su marido y le dé un beso de buenas noches.

Ninguno de sus sobrinos parece que continuará en el negocio familiar. Sus hijos son los más pequeños y todavía no han definido su futuro laboral. "Aunque la cabeza me dice otra cosa, el corazón me puede y me gustaría que alguno de ellos siguiera con nosotros", reconoce. Al pequeño le encanta cocinar y, además, lleva el nombre de esta saga de artesanos del dulce.

La jornada continúa con la elaboración de repostería y pasteles, cada rincón del obrador es un deleite para los sentidos. Se hacen dobladillos, planchas de manzana, tortas... A las 14.00, Anabel cuelga el delantal, aunque por poco tiempo, lo justo para tomarse un respiro en la terraza del restaurante que, junto a la tienda, atienden su hermana, Manuela, y su cuñada Elena. "Aquí todo se queda en casa", señala. Aunque existen algunos roces, han conseguido crear un grupo de trabajo unido en el que prima la cooperación y el cariño. "Somos hermanos", zanja. En la conversación, surge el recuerdo de su madre, Rosita Latorre, a la que perdieron hace unos meses. "Aquello sí que era trabajar, de sol a sol, sin ningún descanso, en el negocio familiar y en el cuidado de todos: hijos, padres, abuelos...", explica Anabel, que tiene claros sus referentes: "Mi madre y mi suegra".

