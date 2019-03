El candidato del PP a la alcaldía de Jaca llevará adelante un programa “ilusionante e innovador”

Carlos Serrano, candidato del PP a la alcaldía de Jaca, ha sido presentado este lunes en un acto público en el que mostró sus ganas por comenzar un proyecto que será “ilusionante e innovador”.

Ha anunciado que tanto la candidatura como el programa electoral será presentado antes de finales de este mes. “Tengo muchas ganas de empezar este proyecto, de transmitir la ilusión que he creado y me ha creado mi equipo de trabajo”, ha dicho. Respecto al proyecto que va a defender, no quiso entrar en detalles, porque todavía se está trabajando en él, pero va a ser “innovador e ilusionante y como soy de Jaca, vamos a luchar por esta ciudad porque se lo merece”. Serrano ha reconocido sentirse abrumado, por la gran cantidad de gente que ha acudido a su presentación oficial. Respecto a la lista electoral de su partido, ha subrayado que está “muy avanzada” y que “los puestos de salida ya están definidos”.

El candidato popular ha estado acompañado de Mar Vaquero, secretaria general del PP Aragón y José Antonio Lagüens, presidente provincial del partido. Ambos han coincidido en apuntar que es un candidato "con las ideas muy claras, vocación de servicio" y que conoce muy bien el Ayuntamiento de Jaca.

Para Vaquero, Carlos Serrano reúne lo mejor que puede tener un líder para asumir un proyecto político, “la vocación de servicio” y además es una persona que “sabe trabajar en equipo”. Conoce la realidad de la ciudad, “lo cual le va a permitir tomar las decisiones políticas más adecuadas y lo qu es importante, cualquier idea que quieran dar los vecinos de Jaca, por muy humilde que sea, va a tener hueco en este proyecto”. Porque tal y como ha asegurado, “va a ser un gobierno para todos, pensando en el interés general”

Además ha destacado su generosidad, porque “saber reconocer que en Jaca hay un trabajo realizado y que lejos de llevar adelante una crítica lo que dice es que viene a mejorar la ciudad”.

Por su parte, Lagüens ha asegurado que es un candidato que tiene las ideas muy claras y está convencido “de que es una persona muy preparada, conoce bien el Ayuntamiento y tiene algo esencial en un candidato, juventud, energía y sobre todo mucho ánimo”. Serrano “representa el cambio y la renovación del partido”, ha concluido.