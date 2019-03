Malestar en Canfranc por el humo que genera la quema de pastos franceses

La quema de zonas de pastos en el vecino valle del Aspe (Francia) está creando malestar entre los vecinos de Canfranc por el intenso humo que se desplaza hasta esa zona del valle del Aragón. De hecho, el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez ha puesto una queja ante el Gobierno de Aragón y la Subdelegación del Gobierno en Huesca. No sólo hay malestar en Canfranc por lo molesto que resulta, también en los municipios del valle del Aspe hay quejas, ya que el intenso humo afecta al turismo local.

Hace más de una semana que se producen estas quemas en Francia, según explica el primer edil y aunque siempre se han realizado, el humo generado nunca había sido tan intenso. Recibe llamadas de vecinos e incluso los turistas preguntan lo que ocurre. "La gente aquí está muy indignada", asegura. Por ello ha presentado quejas, "porque hay que controlar esto de alguna manera".

El humo en Canfranc no es constante, aparece sobre todo por las tardes, cuando hay viento norte. "Me parece bien que quemen, pero no se puede hacer todo a la vez, generando tantísimas molestias a vecinos y visitantes", subraya.