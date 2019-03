El nuevo colegio Katia Acín de Binéfar solo ofrecerá aulas de Infantil en su primer año

El nuevo colegio de Infantil y Primaria de Binéfar comenzará a funcionar el próximo curso escolar 2019/2020 con jornada continua. Y lo hará con una clase de 3 años asegurada, ya que para que se abran también las de 4 y 5 habrá que alcanzar las matrículas voluntarias mínimas. Los alumnos del primer curso de Infantil en Binéfar se dividirán conforme a una zonificación que marcará la DGA, pero los de P4 y P5 que ya han cursado sus estudios en el Víctor Mendoza o en el Virgen del Romeral no serán obligados a cambiar de centro. De esta forma se pretende no generar ninguna problemática y realizar un reestructuración paulatina, por lo que de momento, aún no se conformará el área de Primaria.

Ante la inminente apertura del plazo de inscripción en los centros educativos para el próximo curso, Juan Carlos García, concejal de Educación de Binéfar, respondió a todas las dudas de casi un centenar de vecinos que acudieron al acto informativo realizado en el Centro Cultural de la localidad. Allí reveló el nombre del nuevo centro, Katia Acín, una reconocida artista oscense y que fue profesora del IES Sierra de San Quílez de Binéfar. Sin embargo, “el nombre podría ser modificado si así lo desea el futuro Consejo Escolar”, aclaró García.

El centro, cuyas obras se prevé finalizar en agosto, dispondrá de tres aulas para educación Infantil y seis para educación Primaria, con la posibilidad de ampliar otra vía completa de infantil y de primaria. Se sitúa en la calle Olriols, una vía que presenta mucho tráfico de vehículos, por lo que el consistorio instalará una valla que imposibilite la salida a la calzada de los alumnos. A pesar de ello, algunos padres también mostraron su preocupación por el tránsito de camiones, a lo que el alcalde, Alfonso Adán, presente en la reunión, aclaró que “a la espera de obtener nuevas noticias de la variante norte, trataremos de tomar medidas, como la restricción de ese tipo de transportes en horario de entrada y salida al colegio”.

Las obras del nuevo colegio estarán finalizadas en agosto Rubén Coll

El colegio Katia Acín tendrá servicio de comedor para un máximo de 78 personas, aunque no dispondrá de cocina, por lo que la DGA ya se encuentra en periodo de contratación de una empresa de catering de comida caliente. Además, contará con el programa de bilingüismo BRIT y habrá servicio de acogida a madrugadores.