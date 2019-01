El guiñote, una tradición que en muchos casos se lleva en la sangre

Jugar al guiñote en los bares de los pueblos es una tradición que sigue estando muy presente. La afición en muchos casos viene de familia, y pasa de padres a hijos. Son además ratos distendidos y entretenidos, aunque no exentos en muchos casos de polémicas, ya que no todo el mundo tiene buen perder o cada uno tiene sus normas. Y no sólo es un juego de personas mayores, cada vez son más los jóvenes que practican y participan en torneos y campeonatos de guiñote. Miguel Ángel Giménez Ascaso y Manu Giménez Ascaso son un buen ejemplo de esa afición por el guiñote. “Es lo que se lleva en los pueblos, jugar y ganar”, aseguran. Y es que “lo hemos visto en casa desde pequeños”. Los padres de Miguel Ángel siempre han jugado al guiñote “y es una tradición que mantenemos”.

En las comarcas de la Jacetania y Alto Gállego hay pueblos con mucha afición, y no faltan los tradicionales campeonatos de guiñote en las fiestas patronales. Pero hay parejas que aspiran a premios mayores y están dispuestos a recorrer varios núcleos para eliminar a parejas y pasar de fase, como ocurre con el campeonato provincial que organiza el Diario del Alto Aragón. Manu y Miguel Ángel han pasado la primera ronda, eliminando a varias parejas tanto de su pueblo como de otros, como Javierrelatre, y tras ganar en Sabiñánigo y convertirse en ganadores de Jacetania y Alto Gállego, disputarán la semifinal la próxima semana en Huesca. Y advierten de que van a ganar. Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil, ya que han tenido que jugar partidas “muy disputadas”, y otras polémicas. Representan al bar Ascaso de Santa Cilia, establecimiento que alberga sobre todo los fines de semana buenas partidas de cartas. Esta pareja lleva jugando muchos años y no es la primera vez que participa tanto en este campeonato, como en otros.