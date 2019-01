Un fraude oculto cuatro siglos en las arquetas de los santos Justo y Pastor de Huesca

Una investigación realizada a la par de su restauración ha revelado que dos placas de plata colocadas en el frontal de cada arqueta con el nombre de cada santo y el escudo moderno de la ciudad fueron manipuladas por el Concejo de Huesca de entonces arrogándose una donación de la duquesa de Híjar. "Hasta ahora se creía que las había pagado el Concejo, pero al intervenir nos dimos cuenta de que realmente no era así, que habían hecho un fraude, porque en realidad fueron arrancadas de otras arquetas que había donado la duquesa, que no tenía nada que ver con San Pedro, y les pusieron encima el escudo de Huesca para cambiar la advocación de quién las había pagado. Y nadie se había dado cuenta hasta ahora", destaca la historiadora del Arte Selena Sánchez, miembro del equipo que ha hecho la intervención junto con las restauradoras Patricia Uceda, Raquel Carcas y Verónica Ligero, de la empresa Talabarte.

San Justo y San Pastor murieron con 7 y 9 años, respectivamente, en Alcalá de Henares en el 304 durante una persecución del emperador Diocleciano. A raíz de la invasión musulmana, sus reliquias fueron trasladadas en el siglo VIII a San Úrbez, en Nocito, y en 1499 llegaron a San Pedro.

El estudio se ha ceñido solo a las arquetas, dejando a un lado tanto las reliquias como el ajuar compuesto de telas, monedas, un zapato... Selena Sánchez dice que aunque no destacan por su calidad artística, sí que había "muchas incógnitas" en torno a su origen que han querido clarificar. "Lo complicado ha sido montar el rompecabezas de la poca información que teníamos", afirma.

Las dos cajas se habían realizado en su origen con una policromía simple, pero a finales del siglo XVI el obispo de Huesca de entonces, Diego Monreal, fue a San Pedro "y no le gustó lo que vio porque creía que no estaban a la altura de la importancia de las reliquias, por lo que mandó reemplazarlas", relata Selena Sánchez. A raíz de ello fueron recubiertas de terciopelo. "No se sabe nada más de ellas hasta que 20 años después, en 1617, hablan de que el Concejo de Huesca había pagado unas placas de plata con el escudo de la ciudad".

Cuando levantaron estas placas durante la restauración, vieron que debajo había otro escudo con las barras de Aragón, las cadenas de Navarra, tres piñas, una corona y un murciélago que parecía "un misterio". Pero descubrieron que correspondía a la heráldica de la duquesa de Híjar, que combinaba los símbolos de una "descendiente de reyes" y las piñas por su apellido ‘Pinos’.

La restauración ha sido sufragada por la diócesis de Alcalá de Henares, a donde viajaron las reliquias en 2018. Su estado de conservación era "bastante malo" por la manipulación sufrida en estos cuatro siglos y los trabajos han consistido en una consolidación de los materiales "respetando siempre los originales y los extemporáneos porque todo forma parte de su historia", una limpieza y una reintegración cromática". "Ha sido una mínima intervención para garantizar su estabilidad", subraya Patricia Carcas.

Este viernes fueron expuestas en el Salón del Tanto Monta del Museo Diocesano pero ahora volverán al armario del camarín de su capilla en San Pedro, aunque antes habrá que realizar un tratamiento antitermitas en el arcón para evitar que se vuelvan a estropear.