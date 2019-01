Albero Alto, paz y calidad de vida a tiro de piedra de Huesca

La distancia en línea recta entre Albero Alto y Albero Bajo es de apenas 5 kilómetros . Y sí, a veces hay equivocaciones con la correspondencia. Por si fuera poco, los municipios pertenecen a comarcas distintas . Juan Carlos Mendoza , teniente de alcalde de Albero Alto, abunda sobre el particular. "Albero Bajo pertenece a la comarca de Los Monegros , mientras que nosotros estamos en la Hoya de Huesca . Cuando se crearon las comarcas se dio opción de elegir a los pueblos que estaban en zona limítrofe, y aquí pensamos que era más lógico ir a la Hoya de Huesca. La cercanía, la logística, la tradición... lo vimos claro". La Asociación Cultural La Cañeta centra sus actividades en el verano; antes, en mayo, hay romería a la Corona con motivo de San Gregorio, y las patronales llegan el 8 y 9 de septiembre: La Natividad .

Juan Carlos va a completar esta primavera su cuarta legislatura en el cargo, siempre como mano derecha del alcalde Ramón Ferrando. "Este es un pueblo agrícola, de secano; hay apenas 80 hectáreas de regadío junto al Canal del Cinca, y tenemos algo de ganadería intensiva en pollos y cerdos. Como habréis oído en tantos otros sitios de Aragón, nuestro problema es el envejecimiento progresivo de la población y la merma en el censo. Eso sí, hemos trabajado y seguimos trabajando en compensar eso dando facilidades a la llegada de nuevos pobladores. Tenemos la ventaja, porque en este caso es ventaja, de estar a 10 minutos en coche de Huesca, lo que supone que Albero Alto sea una opción lógica para vivir si trabajas en la ciudad; vivienda a menos costo, no hay problemas de aparcamiento ni de ruidos... son muchas ventajas".

La acción comenzó hace un tiempo, y se ha consolidado en posteriores oleadas. "Ha llegado gente joven, han nacido algunos niños... hace quince años empezó la expansión del pueblo; el ayuntamiento compró un terreno e hizo cuatro parcelas, se asentaron aquellos primeros propietarios y luego se aumentó ese barrio por una iniciativa privada con cinco parcelas más, que también se integraron muy bien en el pueblo. En la última legislatura, además, se hizo una casa por iniciativa municipal que está alquilada a gente joven".

Esos diez minutos a Huesca suponen también que la gente haga sus compras en Huesca y escolarice allí a sus hijos. aquí no hay problemas de aparcamiento -ríe- ni de ruidos. "No hay escuela –aclara Juan Carlos– desde hace muchísimos años; yo tengo 55 y fui de los últimos en ir. No quedan negocios locales; el panadero se jubiló, lo traen dos veces a la semana, además de las típicas ventas ambulantes de todos los pueblos. En la antigua escuela está ahora el centro social municipal; en la parte superior del edificio había un palomar y ahora tenemos una biblioteca. Estamos bien, y vamos a seguir peleando porque el pueblo siga vivo".

La parroquia de la Natividad, vigía del municipio

Albero Alto convirtió los restos de su castillo en un hermoso mirador; la joya patrimonial, eso sí, es la iglesia parroquial de l Natividad, que restauró su torre en 2009; la maquinaria del reloj, de la firma Pallás de Lascellas, se conserva expuesta en el Ayuntamiento. La iglesia es un edificio de sillería, de una nave de tres tramos. La entrada es renacentista, de arco de medio punto entre columnas estriadas que sostienen un entablamento; al interior está protegida por biombo de cuarterones.

En la fachada hay una inscripción que dice: ‘Año 1599 se hizo’. La torre se construyó a caballo de los siglos XVIII y XIX, ya que empezó a construirse en 1796 y se terminó en 1802 (tiene inscrita la fecha 1797). José Mendoza, que era entonces párroco de Albero Alto, presidió la ceremonia inaugural. Como remate tenía un chapitel piramidal de planta octogonal que se derribó hace varias décadas y se ha restituido con la restauración. En la sacristía hay una imagen de la Inmaculada labrada en piedra.

En datos

Comarca: Hoya de Huesca

Población: 114

Distancia a Huesca, su capital de provincia: 12 km

Los imprescindibles

Pozo árabe

El pueblo se nutrió de sus aguas durante muchos años, hasta la llegada del Canal del Cinca, aunque el manantial no era muy grande y hubo penurias con el abastecimiento. El paseo hasta el pozo está ahora bien acondicionado.

Ermita de San Ginés

De nave única, está orientada al este. Está dividida en dos tramos mediante un arco diafragma apuntado de piedra sillar, que arranca desde el suelo. Se acude en romería el domingo más próximo al 25 de agosto.

Hachas del Tozal del Lobo

A apenas 2 kilómetros del pueblo se hallaron restos de un poblado neolítico, en el que se hallaron medio centenar de hachas de pizarra; actualmente se encuentran custodiadas en el Museo Provincial de Huesca.