Luis Felipe propone una comisión para investigar las agresiones sexuales

El alcalde de Huesca, el socialista Luis Felipe, ha recogido el guante lanzado por el PP y ha propuesto constituir una comisión de investigación sobre las presuntas agresiones sexuales cometidas durante las fiestas de San Lorenzo, como han pedido los populares para determinar si el primer edil ocultó la existencia de una denuncia al respecto.

La propuesta se llevará a un pleno extraordinario el 12 de septiembre. Felipe ha dicho este martes que él no tiene nada que ocultar y ha explicado que supieron que había dos investigaciones de oficio por parte de la Policía por supuestas agresiones en las fiestas, "pero no era momento de hacerlas públicas, por respeto a la víctima y para no interferir en las investigaciones".

Felipe ha afirmado que asume todas sus responsabilidades, "pero también, como alcalde, las voy a exigir a todos los miembros de la corporación porque es un asunto muy delicado e importante que en ningún caso debe convertirse en la arena de una pelea política".