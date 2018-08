Modesto Pascau: "Un paisaje como el de Ordesa es un orgullo para los aragoneses"

A mi juicio, el Parque Nacional, al igual que la mayor parte del Pirineo aragonés, está bastante bien conservado, aunque tiene los lógicos problemas de una evolución natural y la presencia del hombre. Hay diez veces más vegetación que antes, con los problemas que eso conlleva, y mucha menos población que hace cien años, tanto en los pueblos como en la parte alta. En cuanto al turismo, no creo que esté masificado. Según los últimos datos, estamos en los 600.000 visitantes al año, aunque puede que este, con motivo del centenario, haya 50.000 o 100.000 más.

¿Qué representa para Aragón?

Para mucha gente, Ordesa es un icono de Aragón como el Pilar. Es Parque Nacional, Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la Humanidad... Para mí, es una parte del Pirineo tan bonita e importante como el resto, un ‘trocico’ precioso. Me trae muy buenos recuerdos, porque he hecho muchas andadas y excursiones por allí. Para los aragoneses debe ser un orgullo tener un paisaje como este.

Y fuera de la Comunidad, ¿se conoce lo suficiente?

Nuestros vecinos los franceses sí, porque siempre han sido unos enamorados del paisaje calizo de Ordesa. En las encuestas ves que cada vez van viniendo más holandeses y turistas de otras partes, pero la cantidad de extranjeros es pequeña, sobre todo si se compara con la de parques como el Teide o Picos de Europa.

La montaña despierta cada vez más interés, ¿cómo se equilibra el turismo con la naturaleza?

El concepto de equilibrio y de capacidad de carga es totalmente subjetivo. En mi opinión, no puede ser algo estático. Tendría que analizarse el impacto de los usuarios y, si cabe más gente, que venga. En la montaña ya no se vive de la ganadería. Se vive de otra cosa. Sobre este tema me ha tocado discutir mucho. Creo que no solo es un problema de cantidad, sino de calidad y de educación. En el monte, el 99% de la gente que yo conozco es bastante limpia, cada vez se encuentran menos cosas, quitando los papeles higiénicos. Sí sería partidario, y lo discutiría con quien hiciera falta, de no dejar entrar a los perros. El 50% van sueltos y tendrían que ir atados.

¿Cree que las administraciones invierten lo suficiente en Ordesa?

Rotundamente no. Madrid, por citar solo un ejemplo, nos prometió el centro de interpretación de Escalona hace más de diez años. En Picos de Europa, en cambio, sí ha invertido. El Gobierno de España se ha portado extraordinariamente mal con el parque. El de Aragón redujo la partida presupuestaria hace unos 10 años. En personal e inversiones estaremos al 30% en comparación con hace 12 años.

El Gobierno acaba de confirmar que no ampliará el parque...

En el patronato nunca ha habido una propuesta seria. Siempre que se ha tratado el tema, unos u otros han saltado. Lo que está claro es que si no participamos en las decisiones que nos atañen no tiene sentido. No se nos pueden contar las cosas a toro pasado. Por decreto, la ampliación no se hará.

Usted preside el patronato desde diciembre de 2015, ¿qué balance hace?

Todo el mundo que me conoce sabe que no me callo y voy a seguir diciendo lo que me dé la gana. Me he encontrado con muy pocos que acepten la crítica con normalidad. Habré sido incómodo para más de uno, pero me da igual. Me queda ver qué se puede hacer para mejorar la ganadería extensiva. También hay que arreglar Pineta, que llegue la luz a Revilla, garantizar puestos de trabajo de calidad...

Haga un ejercicio de imaginación. Es 2118 y Ordesa cumple 200 años. ¿Cómo imagina el parque?

Si no cambia, la ganadería extensiva será un desastre. Si no se vuelve a hacer uso del bosque en las partes altas y bajas, será una bomba en potencia. El paisaje será diferente y, al haber más vegetación, habrá menos agua.