Jaca se resiste a cobrar el agua en función del consumo y mantiene la tasa única de 67 euros

Desde la institución que ahora preside Ángel Dolado, le advierten de que las tarifas aprobadas en la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios de suministro de agua para usos domésticos no respetan el principio de equitativa distribución de la carga tributaria, vulnerando la Ley General Tributaria, por lo que sería nula de pleno derecho. Por ello, la insta a modificar la normativa municipal para que se exija el pago "en función de criterios de racionalidad, ponderación y grado de utilización del servicio", tal y como establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

La sugerencia ha llegado como consecuencia de una queja que presentó un vecino de Jaca que tiene contador desde finales de 2015. Denunció que pese a ello en 2016 y en 2017, el Ayuntamiento le giró sendos recibos por un importe que era común para todos los ciudadanos ya que no se había fijado un precio por metro cúbico consumido, "una política que fomenta el consumo irresponsable porque el coste final es idéntico", criticaba. Y resaltaba que, en cambio, el Impuesto sobre Contaminación de Aguas sí que lo había pagado en función del consumo real con los datos facilitados por el Consistorio al Instituto Aragonés del Agua.

Este vecino recordaba que las directivas europeas obligan a implantar medidas para fomentar un uso eficaz y sostenible del agua "y ello no se logra cobrando igual a un contribuyente que consuma al año 150 metros cúbicos que otro que consuma 10, situación que sucede en el Ayuntamiento de Jaca ya que cobra una tasa unitaria idéntica para todas las viviendas del municipio".

Por todo ello, solicitó la mediación del Justicia para que instara al Consistorio a aplicar una tasa de agua "coherente con el consumo real en la que se premie el ahorro a partir de 2018"; y a revisar los recibos de los vecinos con contadores desde 2016 para que les facturen en función de las mediciones facilitadas al Instituto Aragonés del Agua para el ICA "procediendo al reintegro de lo cobrado en exceso".

Sin embargo, por el momento, estos aparatos de medición solo servirán para abonar el impuesto de contaminación de las aguas (unos 150 euros) y el Ayuntamiento mantendrá la misma tasa para todos los vecinos ya que sostiene que su política fiscal es que esta no grava el consumo real sino la disponibilidad, que surge de la conexión "con independencia por tanto de que se haga uso efectivo de ella".

Así, pese a la sugerencia del Justicia, el alcalde, Juan Manuel Ramón insistió este viernes en que no tiene "ninguna intención" de cobrar por consumo de agua ya que "siempre he dicho que nuestra voluntad no era modificar el sistema porque estaríamos penalizando a las familias de Jaca".

En este sentido, aludió a la gran cantidad de segundas residencias que hay. "Si nos obligan, lo haremos, pero si no, no, porque los ciudadanos de Jaca ya están penalizados con un IBI más elevado, ya que los empadronados son 13.000 y los servicios son para 50.000 y para poder cubrirlos hay que establecer un impuesto más alto", aseguró. Por lo tanto, defiende que la "única manera" de compensarlo es "bajando el impuesto de vehículos y que el agua se cobre como hasta ahora".

Por lo tanto, los contadores de agua se utilizarán solo para establecer el importe del ICA. "Ahora se realiza un cálculo y la ciudad de Jaca, que por consumo aportaría 1,2 millones de euros, sin contadores ingresa más de 2 millones por toda el agua que se estima y no consumimos", apuntó.