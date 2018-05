Elegido el proyecto que ayudará a definir la plaza Mayor de Jaca

La propuesta ganadora en el concurso internacional de arquitectura Richard H. Driehaus para la creación de una plaza Mayor en Jaca ha sido ‘Pluribus Unum’, de los arquitectos sevillanos Abelardo Linares y Elena Jiménez. Proponen un nuevo ámbito cívico en el que prestan especial cuidado a las fachadas, sobre todo interiores, del nuevo espacio, incluyendo porches.

No obstante, esta propuesta ganadora, premiada con 12.000 euros, no es vinculante y el Ayuntamiento de Jaca deberá decidir qué aspectos se desarrollan y cuáles no en la futura construcción de dicha plaza. Además, y debido a la alta calidad de las 24 propuestas de diseño presentadas al concurso Driehaus, el consistorio jaqués decidió dar una mención especial sin aportación económica al segundo proyecto que fue muy valorado por el jurado. Lleva por nombre ‘Plaza de Santiago’ y pertenece a los arquitectos Richard Sammons y Jaime Torres Cruz.

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, ha explicado que la propuesta ganadora contiene "ideas que nos pueden servir para determinar modificaciones sobre el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que ya existe para esta manzana". Dicho plan se aprobó en 2013 y establece las pautas que se deben seguir para la construcción de este espacio interior de la manzana, delimitada por las calles Mayor, Zocotín, Bellido y Gil Berges. ‘Pluribus Unum’ "da una buena solución a la fachada interior de la plaza y posibilita un sistema de porches", añade el primer edil. Estas premisas servirán "para marcar unas directrices", no para ejecutar lo que dice el proyecto ganador.