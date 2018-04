La Biblioteca Universitaria saca a la luz en Huesca sus libros prohibidos o censurados

Entre las obras, prohibidas o censuradas, expuestas están 'La Odisea', de Homero; algunas traducciones de la Biblia; 'El origen de las especies', de Darwin; 'Lolita', de Nabokov; 'Adiós a las armas', de Hemingway; o 'Rayuela', de un Cortázar perseguido por la dictadura argentina. También están 'El diario de Ana Frank' o 'La regenta', de Clarín, y hasta la novela de un censor, como 'La Colmena', que Camilo José Cela tuvo que publicar en Argentina al no poderlo hacer en España.

Esta nómina también incluye obras como 'El principito', 'Alicia en el País de las Maravillas', 'El señor de los anillos', 'Harry Potter y la piedra filosofal', o 'Tintín en el Congo'; y autores como Flaubert, Victor Hugo, Kant, Henry Miller, Salman Rushdie, John Steinbeck, Sade, Aldous Huxley, Orwell, Maquiavelo o Kafka, entre otros muchos.

"Esta exposición -señalan los organizadores- recoge una pequeña muestra de libros e ideas que fueron reprobados en el pasado, aunque hoy nos parezca inaudito". Sin embargo la selección realizada no elude acercarse a obras, situaciones y debates actuales. Así, junto a las obras expuestas, los bibliotecarios de la facultad oscense proponen a los visitantes diversos artículos sobre aspectos como la libertad de expresión, la libertad de prensa o de creación artística, "temas que son, tristemente, de plena actualidad en estos momentos". Documentos actuales sobre situaciones similares que afectan no solo a libros si no también a las redes sociales a grabaciones musicales o a otras publicaciones, completan la exposición.

Los libros se muestran junto a un pequeño texto que explica la censura o prohibición que han o sufren sufrido y los países en los que se aplicó o se aplica todavía.