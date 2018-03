César Trillo seguirá tres años más al frente de los regantes con el reto de acabar Almudévar

César Trillo, de 71 años, que también preside la Federación de Regantes del Ebro, fue elegido por primera vez en marzo de 1995, hace 23 años, en sustitución de Antonio Fajarnés. Procedente de Tamarite de Litera, tiene su explotación agrícola en Sariñena y representa a la comunidad de Cartuja-San Juan de Flúmen.

Trillo afirmó que sus principales retos para este mandato que finaliza en el 2021 son "terminar, o dejar prácticamente terminado, el embalse de Almudévar" y "encaminada" la regulación del Gállego con la construcción de Biscarrués.

Otro objetivo es poner en funcionamiento el parque eólico de Gurrea de Gállego. Este proyecto de producción energética de la Comunidad General conlleva una inversión de 30 millones de euros. "Somos grandes consumidores de energía, y más que lo vamos a ser", señaló en alusión al embalse de Almudévar, que se llenará por bombeo, elevando las aguas desde el cercano canal de Monegros.

En su mente figura, asimismo, "completar la modernización" de todo el sistema Gállego-Cinca, pues actualmente están en marcha varios proyectos para la mejora de regadíos en distintas comunidades.

No ha tomado una decisión firme respecto a su continuidad más allá del 2021, cuando le tocará renovar como vocal en la junta de gobierno (un relevo que se produce cada seis años) y esta volverá a elegir a los principales cargos (cada tres). "Tengo los años que tengo y mi trayectoria está hecha. A ver qué pasa en estos próximos tres años. He estado mucho tiempo peleando por la regulación del Gállego y no sé cómo estarán las cosas dentro de ese tiempo. Ya veremos si continúo", manifestó.

José Luis Pérez, más veterano

Pese a llevar 23 años, no es el más veterano. El presidente del Canal de Aragón y Cataluña, la otra gran comunidad de regantes, fue elegido hace unos meses para un nuevo mandato. José Luis Pérez ya lleva 27 años en el cargo y encara su décimo mandato.