Preocupación en la Alta Ribagorza por la atención sanitaria en los meses de verano

El alcalde de Castejón de Sos, José Manuel Abad, reconoce que todos los veranos se está repitiendo esta circunstancia y que existe un problema "más que evidente", que fue lo que motivó la visita de Víctor Vallés. "Nos comentó que se trata de un problema estructural y que no tiene fácil solución a corto plazo porque no encuentran personal que pueda asumir estas necesidades veraniegas", señala Abad.

El gerente del Salud reconoció que podía afectar en momentos puntuales. La alcaldesa de Montanuy, Esther Cereza, se queja de que durante varios días, a finales de julio, se quedaron sin médico. "Había que ir a Laspaúles, a tres cuartos de hora en el caso de algunos pacientes, incluso para hacer una receta, y hay personas mayores que no tienen coche", lamenta.

Por su parte, el Salud insiste en que no ha sido posible cubrir este verano el 100% de las vacaciones de los profesionales ni las bajas que han podido surgir, debido a la falta de médicos y a que las bolsas de empleo están agotadas, es decir, "no hay médicos que contratar". Aun así, asegura que "gracias al esfuerzo de los profesionales se ha mantenido la asistencia", en general en toda la Comunidad y "especialmente" en la Alta Ribagorza.

Esta corresponde a la zona de salud de Castejón de Sos, que incluye 11 municipios y 59 entidades singulares de población. Habitualmente, el equipo de atención primaria dispone de 5 médicos y de 4,5 médicos más de Atención Continuada (los que hacen las urgencias). De estos 4,5, un plaza se quedó vacante y no se ha podido cubrir y la persona que hacía media jornada está de baja médica. Esto ha supuesto que los facultativos hayan tenido que ajustar y reordenar las consultas, "que se han mantenido, pero con horarios y frecuencias diferentes en algunos casos y en determinados periodos de tiempo".

"Yo no sé los equilibrios que han debido de hacer en el Salud para cuadrar, pero se comprometieron con nosotros a que iban a mantener el servicio. Advirtieron que en Benasque en concreto se podían quedar dos días colgados en agosto, pero al final lo han podido solucionar", tercia el alcalde benasqués, Ignacio Abadías. No obstante, ediles y gerencia del Salud son conscientes de que el problema de fondo persiste y tiene una muy difícil solución en el corto plazo, ya que no hay médicos suficientes en Aragón para cubrir estas situaciones.

Contratos poco atractivos

Fuentes de los sindicatos profesionales del sector sanitario reconocen también que no hay una solución fácil por la falta de personal facultativo en todo Aragón y la ausencia de atractivos que para muchos de los posibles candidatos tienen las plazas en el mundo rural. Les garantizan escasamente dos o tres meses de trabajo y les ocasionan unos gastos de desplazamiento desde su lugar de residencia habitual que pueden ser considerables, o de alojamiento, que en zonas turísticas como la Alta Ribagorza son especialmente onerosos en época veraniega.

"Pero no es una situación exclusiva de las zonas turísticas como el valle de Benasque o Aínsa; nos los encontramos en cualquier lugar del Pirineo y en poblaciones de cierto tamaño como Graus. Y si nos vamos a Teruel o a muchas zonas de la provincia de Zaragoza pasa exactamente lo mismo", señalan desde los sindicatos sanitarios.