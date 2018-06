Los problemas de exceso de bañistas se extienden a otras piscinas naturales del Alto Aragón

Los problemas de masificación no solo afectan al Salto de Bierge. Otras piscinas naturales de la provincia también sufren las consecuencias de la gran afluencia de bañistas, como la cascada de Orós Bajo, en Biescas, o los azudes de Pozán de Vero. En ambos se plantean también tomar algunas medidas para reducir las molestias.

La cascada de Orós Bajo es un espectacular rincón del Alto Gállego, formado por dos saltos de agua consecutivos y una badina inferior que usan habitualmente tanto barranquistas como bañistas, en época estival, y excursionistas. Se conoce como el barranco D’os Lucas. Al año, este paraje natural recibe a unas 20.000 personas a pesar de que hasta ahí solo se puede llegar a pie. Desde Orós Bajo, son solo unos 10 minutos andando.

Al alcalde de Biescas, Luis Estaún, le preocupa el desprendimiento de rocas de la cascada, por lo que se va a colocar un cartel avisando del peligro, «sobre todo a los bañistas, para que no se acerquen». «Además, es un espacio sensible porque se acumula basura, el acceso no es sencillo y a los vecinos les gusta que haya visitantes, pero a veces es cierto que la afluencia masiva provoca molestias», afirma. Por ello, estudian colocar una pequeña instalación cerca del parque público de Orós Bajo para que se puedan cambiar los barranquistas y cuelguen los neoprenos «porque si invaden el parque, la convivencia con los vecinos es complicada».