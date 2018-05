Pini arranca las obras del gran matadero de Binéfar sin esperar a tener la licencia

Piero Pini, el empresario italiano que proyecta un gran matadero en Binéfar con 1.600 empleos, esperaba tener en mayo la licencia de construcción. Los trámites urbanísticos se demoran y todavía no la ha conseguido. Pero esto no ha sido obstáculo para que haya iniciado las obras. El Ayuntamiento le ha ordenado la paralización de los trabajos, por no tener la oportuna autorización, pero la actividad continúa.