El Congreso respalda la creación en Huesca de un Observatorio Nacional de Seguridad en Montaña

La proposición no de ley insta al Gobierno a crear y dotar de medios materiales y humanos ese organismo y a impulsar los trámites necesarios para que se ubique en la capital oscense. De hecho, la diputada del PP por Huesca Ana Alós ha anunciado en su intervención que había trasladado la propuesta al Gobierno y “ya está trabajando” en ello. “Fue sensible desde el minuto uno”. E incluso ha ido más allá al plantear la ubicación en la subdelegación del Gobierno, “no tanto en el Ayuntamiento”, en alusión a la oferta de la administración local para ceder un espacio.

Los tres diputados por la provincia han tomado la palabra en la comisión de Interior para defender la iniciativa. Han coincidido en destacar que la petición parte de las federaciones de montaña y de otros colectivos y cuenta con un amplio consenso social. La elección de Aragón, según Jorge Luis Bail, está justificada por diversos motivos, entre ellos que cuenta con el 30% de la superficie esquiable de España. Además, lo respalda "el consenso del territorio", expresado por el parlamento autonómico, "y creemos que podemos dar la capacidad y conocimiento que tenemos por el bien de todo el Estado”.

El socialista Gonzalo Palacín ha aludido a las cifra de practicantes de actividades al aire libre. En torno a un tercio de las personas que hacen deporte han ido alguna vez a la montaña en el último año, según datos oficiales, y se ha constatado el crecimiento del número de usuarios cada año, pero “muchos no siempre se adentran en ella con la preparación y los equipos necesarios”, de forma que sobre todo los fines de semana y cuando llega el buen tiempo, se producen numerosas víctimas que, a su juicio, "podrían haber sido fácilmente evitables”.

También se ha referido a la elección de Huesca al ser el territorio con las mayores cumbres y que aglutina a numerosos organismos relacionados con el rescate: la única Jefatura de la Guardia Civil que no tiene sede en Madrid es la de Montaña y está en el Alto Aragón, donde el Greim tiene desplegados cinco grupos de rescate, y el máster de medicina de urgencia se imparte en el campus de Huesca. “La ciudad de Huesca cuenta con los activos necesarios para que sea una realidad en el menor plazo de tiempo posible, y no conllevará una dotación presupuestaria importante. El alcalde de Huesca está dispuesto a ceder un espacio para ubicarlo físicamente”, ha comentado.

Entre los objetivos del Observatorio está el análisis de toda la información disponible sobre accidentes y su casuística, actualmente dispersa, pues en cada Comunidad Autónoma existe un modelo distinto de rescate y diferentes equipos de emergencia. En segundo lugar, el lanzamiento de campañas de concienciación y prevención. “Me he encontrado a gente haciendo recorridos alta montaña con sandalias y saliendo a horas que no son las recomendadas, con falta evidente de planificación y preparación para estas excursiones”, ha señalado Gonzalo Palacín.

17 modelos de rescate

Es primordial una estadística “única” y con criterios “uniformes”, ha insistido Ana Alós, “que ahora no es posible” al haber 17 modelos de rescate en el país. Respecto a la prevención, ha recordado la necesidad de realizar campañas nacionales. “Si nos limitamos a una Comunidad, las actuaciones pueden no llegar a los posibles practicantes. En el Pirineo aragonés, el mayor número es de deportistas de otras Comunidades o de extranjeros, por lo que una campaña en Aragón no llegaría a los potenciales usuarios”, ha precisado.

También ha intervenido en el debate el representantes de Ciudadanos, el diputado Luis Miguel Salvador, quien ha pedido enmendar la propuesta para dejar clara la vocación nacional de este futuro Observatorio, pues hay otros “autonómicos y de federaciones, algunas comunidades los tienen y otras no”. De hecho, Aragón está a punto de aprobar su propio organismo. La tramitación está en su última fase y es previsible que en un mes llegue al Consejo de Gobierno.