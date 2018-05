Los talleres de Huesca necesitan mecánicos

Los empresarios han iniciado una campaña, #huescabuscamecanicos para potenciar estos estudios en toda la provincia, ya que la demanda de mano de obra es continua y no puede atenderse. El presidente de la Atrva, Ricardo Arrudi, ha señalado que se quiere hacer llegar a todos los jóvenes la importancia de un sector con un 0% de paro, ahora que está próximo el periodo de matriculación para quienes han terminado la ESO o el Bachillerato. Ha destacado que esta especialización de FP ofrece, por un lado, una salida laboral inmediata y por otro, la posibilidad de estudiar un grado superior o una ingeniería. En estos momentos hay 300 talleres mecánicos que dan empleo a 1.500 personas. "La evolución tecnológica de los vehículos ha sido tan rápida que su mantenimiento y reparación requiere de profesionales altamente cualificados", apostilla.

Las estaciones de ITV (Inspección Técnica de Vehículos) y los talleres de reparación se ponen a menudo en contactos con el IES Sierra Guara de Huesca para solicitar especialistas. "Nos llaman constantemente empresarios del sector del automóvil, mantenimiento, maquinaria agrícola y de obras públicas, vehículos industriales… pero no podemos abastecer la demanda", apunta Pedro Puyo, profesor de automoción. En este centro se imparte una FP básica de Mantenimiento de vehículos y un ciclo medio de Electromecánica de vehículos automóviles. En este último siempre hay más solicitudes que plazas (30), pero "algunos llegan con una idea equivocada de lo que son estos estudios", explica el docente. "A segundo curso suelen pasar unos 12 alumnos y titulan unos ocho", añade. Lo mismo ocurre con la FP básica, con un tope de 15 plazas pero donde al final terminar entre cinco o seis personas.

Con el objetivo de despertar vocaciones y de incrementar la especialización, la Atrva ha solicitado al Departamento de Educación que implante en Huesca el ciclo superior de Automoción y el grado medio de Electromecánica de Maquinaria. "Es un título que se imparte en Zaragoza y Teruel pero que no se ofrece en los centro de FP de la provincia altoaragonesa", ha destacado Arrudi. "Y hay que tener en cuenta que estamos en una zona eminentemente agraria donde se necesita formar a profesionales del sector para tener en plantilla personal especialista en maquinaria agrícola", añade.

En todo caso, desde el Gobierno de Aragón se les ha indicado que su petición se estudiará. "No obstante, nos dicen que no ven necesario implantar el ciclo superior de automoción en Huesca porque ya se imparte en Barbastro, pero no es fácil que alumnos de la capital oscense y de esta zona vayan a estudiar allí, por lo que sería conveniente contar con estos estudios para la parte occidental de la provincia", apunta Rogelio López, de la Federación de Empresarios del Metal.

Casos reales

La campaña se llevará a toda la provincia a través de los 1.000 carteles y los 5.000 trípticos que se distribuirán por los institutos. Las imágenes muestran casos reales de alumnos que ahora están trabajando. Además, a través de la plataforma change.org se ha activado una recogida de firmas de apoyo a la implantación de los ciclos formativos solicitados. "Haremos llegar de nuevo a Educación nuestra propuesta y preocupación para que atiendan esta solicitud y tomen las medidas oportunas", afirma Arrudi.