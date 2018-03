La estampa más invernal de la sierra de Guara que se ha hecho viral

Una pequeña caminata hasta un punto elevado, y la cámara de su teléfono móvil fue lo que necesitó David Rufas para inmortalizar la copiosa nevada que esta semana cayó sobre la sierra de Guara. En concreto, sobre la zona del salto de Bierge, uno de los lugares más concurridos por los bañistas y los excursionistas en verano, pero desierto ante las temperaturas bajo cero, que se convierte así en protagonista de una blanca estampa, que este trabajador del parque decidió enviar a un grupo de whatsapp pos su belleza, y de allí acabó circulando por más móviles, perfiles y muros de Facebook de los que jamás podría haber imaginado, convirtiéndose en viral.

“Yo solo lo pasé a un grupo tras hacerla, y de allí, es que se ha movido mucho. Aunque la verdad es que se le han puesto filtros en algunos casos. En la original no había ningún tipo de retoque, tal y como salió, la envié”, aclara Rufas, natural de la localidad de Bierge.

En ese mismo sentido, explica que la fotografía la tomó el mismo, tras caminar. “Algunas personas me han preguntado si se hizo a través de un dron, pero no. Está hecha desde una pequeña montaña que hay ante el salto, y por eso se aprecia desde esa perspectiva elevada”, puntualiza Rufas. De hecho, sus amplios conocimientos de la zona hacen que no sea la primera vez que busca ese punto de vista que ofrece una amplia panorámica del río Alcanadre, que en la fotografía, ahora viral, parece haberse congelado.