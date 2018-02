La DGT cree "exagerado" que se viviera un caos en Monrepós

Fernández del Río fue uno de los expertos que participó en la reunión de urgencia del comité de coordinación presidido por la subdelegada del Gobierno de España en Huesca, María Teresa Lacruz, y al que también asistieron el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, Francisco Javier Vélez; el jefe de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Huesca, Emilio Leo; y el responsable de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento, Ignacio Cavero, así como el secretario de la Subdelegación, Francisco Pascau.

El jefe provincial ha detallado que sobre las 18.00 se activó ya el aviso rojo que obligaba al uso de cadenas en Monrepós y que, siguiendo el protocolo, poco después se decidió realizar un corte preventivo del puerto para que pudieran limpiarlo cinco máquinas quitanieves. "En estos casos, es preferible adelantarte para limpiar la calzada en lugar de ir esquivando luego vehículos atravesados", ha resaltado.

Sin embargo, este corte coincidió en el tiempo con un autobús que se dirigía a Panticosa y que se quedó cruzado en la calzada, "y hasta que no logramos enderezarlo, no se pudo abrir con lo cual algo que hubiera costado 20 minutos al final se alargó más de lo previsto", lamentó Fernández del Río. Finalmente, el bus reanudó la marcha sobre las 20.45, aunque el aviso de cadenas continuó activo.

Durante las labores de limpieza de Monrepós, los vehículos fueron parados en los accesos a ambas vertientes, a la altura de Nueno y de Hostal de Ipiés, "para que no se quedaran dentro del puerto".

Fernández del Río ha insistido en que "fue una situación difícil, pero tampoco me parece que fuera un caos". Y en este sentido, ha recalcado que durante todo el día estuvieron "muy pendientes" del estado de las carreteras "porque estábamos en sobre aviso". "El resultado fue relativamente satisfactorio. Y si no hubiera sido por el autobús cruzado, se hubiera despejado Monrepós más rápido".

Algunos conductores se quejaron de que no se les informó con suficiente antelación de que se iba a cerrar el puerto. A este respecto, el jefe provincial de Tráfico subraya que en ocasiones es difícil dar mucha información en los paneles luminosos que hay en las carreteras y que el domingo intentaron que el corte no se demorara demasiado para que la circulación pudiera continuar por Monrepós y que los afectados no tuvieran que dar el rodeo por Santa Bárbara.

Fernández del Río culpa también al comportamiento "inconsciente" de muchos conductores que se quedaron cruzados o en la cuneta de Monrepós por no llevar cadenas ni neumáticos de invierno y que tuvieron que ser rescatados. "Cuando dicen que llevan neumáticos de invierno, la Guardia Civil se tiene que fiar porque es difícil en plena noche ir mirando uno por uno cada coche ya que eso requeriría mucho personal", señala. Además, recuerda que la Aemet había advertido de que la situación meteorológica se iba a complicar este fin de semana "y a pesar de ello, hay gente que sigue subiendo a esquiar con ruedas normales".