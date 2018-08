La DPZ destina 1,3 millones para restaurar bienes municipales de 32 ayuntamientos

Arreglo de retablos, rehabilitación de pinturas, recuperación de antiguas murallas, castillos, palacios o lavaderos. La lista de bienes que recibirán una inyección económica con cargo al plan de ayudas para la restauración de bienes inmuebles y de bienes muebles histórico-artísticos de propiedad municipal de la Diputación de Zaragoza es tan amplio como variado. En total, 32 ayuntamientos (que aportan un 30% del coste) recibirán más de 1,36 millones de euros entre este año y el que viene para ejecutar obras que permitan consolidar su patrimonio y piezas históricas.

La distribución de estas subvenciones ha salido publicada ya en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza e incluye también aquellos pueblos que no remitieron la documentación en plazo o que no acreditaron su propiedad. Figuran así 48 proyectos cuyas solicitudes han sido desestimadas por haber obtenido las menores puntuaciones y no existir crédito suficiente.

"Los planes de restauración de la Diputación de Zaragoza, en este caso el de bienes de propiedad municipal, son los que desde hace décadas están permitiendo recuperar el patrimonio", señala la delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Cristina Palacín. "Se trata de edificios y bienes muebles que muchas veces están catalogados como bienes de interés cultural o con otras figuras de protección y que en cualquier caso tienen un valor incalculable porque forman parte de la identidad de esos municipios y de sus gentes".