El acceso restringido al Salto del Bierge se mantiene esta temporada

Ahora, haciendo balance, se valora esta medida de forma muy positiva, como herramienta de seguridad para los usuarios y de protección del medio ambiente, por lo que estas normas se van a mantener.

Además, de cara a esta temporada, se contempla el refuerzo de la limpieza y la vigilancia en otras zonas del parque donde, tras la regulación, se ha detectado la presencia de más personas.

Pero la prioridad ahora es la construcción de unos servicios higiénicos de obra, que sustituyan a los portátiles que se colocaron como medida provisional el año pasado. También se quiere instalar una pasarela flotante desmontable para cruzar la badina superior y acceder a la chopera.

Por el momento, el Ayuntamiento de Bierge está buscando recursos económicos para hacer frente a la inversión necesaria, cifrada en 125.000 euros. No obstante, todo apunta a que estas mejoras no estén listas para este verano ya que, según se ha indicado en la reunión, todavía no se cuenta con los permisos necesarios y no se ha encontrado financiación.

Más de 17.300 usuarios en 2017

La temporada pasada, un total de 17.307 personas accedieron al Salto del Bierge en los meses de verano. La medida de aforo limitado a 250 usuarios se mantuvo durante 79 días evitando la masificación que desde hacía años se daba.

Esta medidas, junto a la de establecer un precio de acceso y otras relacionadas con la seguridad y la limpieza se pusieron en marcha tras la firma de un Protocolo entre la Comarca de Somontano de Barbastro, el Ayuntamiento de Bierge y el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.

Se incluyó entonces la instalación de un vallado y una caseta de acogida, y de los servicios higiénicos portátiles. También se reforzó la señalización y se contrató a personal de control.

En la reunión, que ha tenido lugar en la sede de la comarca del Somontano de Barbastro, han estado presentes responsables municipales y comarcales así como representantes del Gobierno de Aragón, de Protección Civil y de entidades sociales y empresariales de la zona.