Profesora con 34 años en las aulas: "El proyecto educativo se queda corto, no damos para todo lo que se nos exige"

A sus 59 años Sara Martínez Santiago, profesora en el colegio Hermanos Marx de Zaragoza y tutora de un 5º de Primaria, derrocha vitalidad. Licenciada en Pedagogía y maestra de Educación Física, lleva desde 1990 ligada a la enseñanza. Durante cinco años dio clases en la Formación Profesional concertada, para en 1995 empezar como interina en la enseñanza pública, de la que reconoce ser una acérrima defensora, y conseguir plaza en 1999.

Sabe lo que es la educación en el mundo rural, pasó por las escuelas de Lalueza, Calatorao y Novillas, y también en la capital aragonesa. Su idea es jubilarse el curso que viene aunque, reconoce con una sonrisa, todavía no ha empezado "a mirar en serio los papeles" para ello.

Con 34 años "de servicio" cree que ya le ha llegado el momento de dar este paso. "Me encanta estar en el aula, con mis chicos y chicas, pero no toda la parafernalia que rodea el curso", dice. De hecho, asegura que "en estos momentos, el proyecto educativo se queda corto" porque no dan para todo lo que se les "exige", en referencia a la "sobrecarga burocrática y administrativa" que han venido asumiendo en los últimos años y que merma la atención al alumnado.

Se dedicó a la docencia "por pura vocación" y opina que en estas casi tres décadas y media la educación "no ha sufrido un cambio drástico, sino una evolución lenta". "La escuela ha pasado a ser el lugar que tiene que solucionar todas las papeletas, formativa, educativa, psicológica, tenemos que transmitir la ecología...", enumera.

Y se va a ir sin ver hecho realidad un pacto nacional a largo plazo por la educación, ajeno a los vaivenes políticos, "en el que no se legisle desde los despachos sino que tenga en cuenta la opinión del profesorado y defienda de verdad la escuela pública".

Critica que los docentes "no están bien valorados" y subraya que si su sueldo actual "fuera paralelo a la ampliación de las plantillas" se consideraría "bien pagada". Una de las carencias que más le ha "minado" en su trayectoria profesional es la "falta de personal" que sufren los centros, mayoritariamente de especialistas para atender a alumnos con necesidades específicas de apoyo. Trabaja con el aprendizaje basado en juegos y su particular legado va a ser dejar en el Hermanos Marx los que ha utilizado en sus clases. A los maestros en prácticas les da siempre el mismo consejo que sigue aplicándose: "a la escuela hay que venir con ganas de aprender, no solo de enseñar".