El impuesto a las renovables de Aragón sufre una rebaja del 20% tras superar el trámite de enmiendas

El impuesto a las renovables impulsado por el Gobierno de Aragón ha sufrido finalmente un recorte del 20% tras superar el trámite de enmiendas en las Cortes de Aragón. La Consejería de Hacienda estima que la merma de recaudación ascenderá a 4 de los 20 millones previstos en los presupuestos de este año con la rebaja acordada en la ponencia que ha estudiado el proyecto de ley de PP y Vox.

La reducción en el gravamen se ha aplicado por decisión de los socios de coalición a los parques eólicos con el rechazo del resto de partidos y se extenderá igualmente a las plantas solares fotovoltaicas, aunque en este caso por la iniciativa en solitario del PP. En este caso, la abstención del PSOE permitirá que salga adelante porque el resto de grupos, incluido Vox, se oponen.

Los partidos ya han apuntado el sentido del voto a las 206 enmiendas que siguen vivas en la ponencia tras haberse retirado cinco. Solo se aprobarán las 15 registradas conjuntamente por PP y Vox, la citada del grupo popular y otras 15 de la oposición que tienen un carácter meramente técnico. De hecho, los partidos de la oposición han criticado este miércoles con dureza la "aplicación del rodillo" por parte de los socios, especialmente su negativa a sus propuestas para que los ingresos del impuesto reviertan en los municipios afectados por el impacto de las renovables.

La consecuencia directa de la aprobación del nuevo tributo prevista la próxima semana será la reducción de su impacto económico. Los presupuestos autonómicos en vigor preveían recaudar con este tributo hasta 12 millones por el impacto de los parques eólicos en servicio y otros 8 millones provenientes de la plantas solares en explotación.

En la sesión de audiencias, los representantes del sector de la energía verde fueron muy duros y advirtieron de que las inversiones podrían ir a otras autonomías con menor o nula carga fiscal. PP y Vox replantearon entonces el gravamen a las eólicas con el fin de que sea inferior a la media de los territorios donde se aplica.

Fuentes populares explicaron que el tipo aplicado por megavatio eólico se ha reducido casi a la mitad, de 2.040 a 1.040 euros, mientras se ha hecho más progresivo la otra variable que se les aplicará por la altura de los aerogeneradores, que además se incrementará conforme suban los metros. La merma de recaudación se estima en 2 millones con el acuerdo de los socios de coalición.

Donde no hubo fue a la hora de tramitar la enmienda para rebajar el impuesto a la fotovoltaica, que solo defiende el PP. Su justificación es que se iba a gravar más a las placas que a los aerogeneradores y que ahora se igualará el esfuerzo fiscal para ambas tecnologías. Los promotores fotovoltaicos sostuvieron que debía reducirse un 20%, pero finalmente oscilará del 23,6% al 48,5% en función de las hectáreas que ocupen. El impacto se ha calculado igualmente en dos millones.

Los populares pensaban que se quedarían solos y no saldría adelante su enmienda, pero la abstención de los socialistas lo hará posible. Su portavoz de Hacienda, Óscar Galeano justifica que el gravamen era "excesivo" en comparación con otros territorios y explica que se han abstenido o votado a favor del resto de enmiendas que planteaban reducir y bonificar el tributo. Del mismo modo, critica que no se garantice el carácter finalista de un impuesto ambiental hasta el punto de "pervertirlo" para compensar "la rebaja fiscal a los ricos".

Vox se ha desmarcado de los socios del PP en la rebaja a la fotovoltaica, que rechaza de plano. Su diputado Fermín Civiac señala que votarán en contra por "pura coherencia", porque entienden que el sentido del tributo se desvirtúa al reducir hasta un 48,5% el gravamen. Por contra, defiende que en la eólica aplicarán "un ajuste técnico" para hacerlo "algo más progresivo".

Del mismo modo, destaca la enmienda impulsada con el PP para evitar el fraccionamiento de parques solares para evitar el pago del impuesto al estar exentas ahora las plantas de hasta 5 hectáreas.

También se aprobará una enmienda de IU para que las primeras instalaciones solares puestas en marcha, las integrantes del Recore, estén exentas. En este caso, con el voto de todos los grupos, salvo la abstención del PSOE y el rechazo de Vox. Una similar de CHA se ha rechazado.

Críticas al "rodillo" de PP-Vox

La oposición ha mostrado su malestar por rechazo casi en bloque de sus propuestas. Pilar Buj (Teruel Existe) lamenta "las prisas" para sacar una ley "meramente recaudatoria" que no va a resarcir el impacto ambientas a las comarcas afectadas, mientras José Luis Soro (CHA) apunta que el "rodillo" de PP-Vox les excluye del consenso, hasta el punto de conseguir que vaya a votar en contra de una ley que promovieron. Álvaro Sanz (IU) habla de "filfa total" y de "ocasión perdida", Andoni Corrales (Podemos) critica que el tributo ni sea finalista ni progresivo porque solo busca recaudar "para compensar la rebaja a los ricos". Y Alberto Izquierdo (PAR) reprocha que no sea coherente porque no revertirá en el territorio.