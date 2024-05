Forestalia sufre otro varapalo al perder los permisos para 21 parques renovables en Teruel

Forestalia ha recibido un nuevo varapalo a sus planes de expansión de energía verde al perder los derechos de acceso y conexión para 21 parques eólicos y fotovoltaicos de Teruel que suman una potencia de 870,79 megavatios. El operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), ha anulado los permisos porque la compañía aragonesa no obtuvo la preceptiva Declaración de Impacto Medioambiental (DIA) en el plazo establecido por ley.

La misma suerte corrieron hace dos meses otra decena de proyectos en las Cinco Villas promovidos por la misma compañía aragonesa y tumbados por la misma razón. En total, el impacto a su cartera de renovables alcanza 1.350 de los casi 10.000 megavatios que promueve en Aragón

REE comunicó a la compañía aragonesa la caducidad de los permisos a principios de año y afecta a 18 parques eólicos y otros 3 fotovoltaicos repartidos entre la sierra de Albarracín y la comarca del Jiloca que debían evacuar en La Eliana (Valencia) a través de una línea de alta tensión de 195 kilómetros que debía partir de Ojos Negros. La empresa decidió acudir primero ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero el regulador ha sido categórico al rechazar que exista un conflicto porque la actuación de Red Eléctrica es "plenamente conforme a Derecho". Ahora agotará la vía legal, con un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, para lo que dispone de un plazo de dos meses.

En su resolución, fechada el pasado 18 de abril, la CNMC señala que las normas "no admiten duda interpretativa" y el promotor aragonés de energía verde "incumple en tiempo y forma uno de los hitos administrativos", la obtención de la autorización ambiental en los 31 meses establecidos por ley desde que REE otorgó los permisos de acceso. En su caso, se remontan al 6 de mayo de 2021, por lo que la DIA se debía lograr como muy tarde el 6 de diciembre de 2023.

El problema es que el Ministerio para la Transición Ecológica se pronunció, aunque fuera favorablemente, nueve días más tarde del plazo legal establecido para los 18 parques eólicos. En el caso de las 3 plantas fotovoltaicas, la declaración ambiental sigue pendiente cuando han transcurrido tres años del inicio de la tramitación.

Forestalia alegó sin éxito que la caducidad de los permiso de acceso no se atenía a Derecho y debe aplicarse de forma restrictiva. Además, planteó que se requería un procedimiento previo y contradictorio ‘ad hoc’ para su declaración, así como el reconocimiento de la eficacia retroactiva a la DIA emitida en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Sin embargo, Competencia argumenta que es "indubitativo" que el permiso de acceso de todas las instalaciones se remonta al 6 de mayo de 2021, por lo que esa es la fecha en que da comienzo el cómputo del plazo de los hitos fijados en el decreto ley de 2020. Y añade que resulta "indiferente" a los efectos de caducidad de los permisos que la declaración ambiental se emitiera ya vencido el plazo. Además, sostiene que la posibilidad de que "en un futuro indeterminado" se otorgara eficacia retroactiva a las declaraciones ambientales no justifica mantener de manera indefinida el permiso de acceso y conexión caducado por ley.

De la misma forma, la resolución rechaza la pretensión de Forestalia de suspender el "afloramiento" de capacidad en el nudo de evacuación de La Eliana, los referidos 870,79 megavatios. Para ello, aduce que solo cabría hacerlo de forma provisional a la espera de la resolución del conflicto, que da por zanjado. Por ello, la CNMC apunta que Red Eléctrica deberá evaluar la capacidad existente y publicar el correspondiente mapa.

Tras conocerse la resolución, la compañía aragonesa insiste en que la demora es responsabilidad del órgano ambiental, que tuvo dos años y medio para resolver en tiempo y forma. Al margen del frente judicial, la compañía aragonesa asegura que buscará una solución para poder evacuar la energía, dado que 18 de los 21 los parques cuentan con la autorización ambiental.

La visión no es compartida por Teruel Existe, que a principios de año denunció ante la Fiscalía las preguntas irregularidades en la tramitación ambiental de estos proyectos. A su juicio, el dictamen de la CNMC desestima al menos dos de los tres tramos de la línea de transporte para evacuar la energía no solo de estos 21 parques, sino de otras muchas instalaciones proyectadas en Zaragoza y Teruel. "Con lo cual, no podrán construirse, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren”, valora.

El partido agrega que se ha saturado tanto el territorio que ha tenido que ser el propio mercado eléctrico el que ha limitado el desarrollo de renovables. "Nos encontramos con una nueva oportunidad para repensar el desarrollo de las renovables en Aragón y para imponer una ordenación del territorio y una planificación", concluye.