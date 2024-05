El Gobierno convoca la bilateral con Aragón por la ley de memoria para “volver al sentido común”

El Gobierno central ha anunciado este martes la convocatoria de la comisión bilateral entre el Estado y Aragón para abordar la polémica derogación de la ley de Memoria por parte de la DGA. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha instado al presidente autonómico, Jorge Azcón, a sentarse a negociar para “volver al sentido común” y alejarse de las “tesis de la ultraderecha”. Si finalmente no hay acuerdo o la Comunidad no acude a la convocatoria, el caso llegará al Tribunal Constitucional.

El Gobierno central inició hace unas semanas una ofensiva contra los gobiernos autonómicos de PP y Vox que están impulsando iniciativas contra las leyes de Memoria. En el caso de Aragón, el Ejecutivo llegó a derogar la norma a la espera de presentar un “plan de concordia” alternativo que verá la luz "antes del verano". Mientras, los Ejecutivos de Castilla y León y de Valencia, con idénticos socios de coalición, anunciaron proyectos de ley en la misma línea.

La Moncloa advirtió de la posible inconstitucionalidad de la ley que deroga la norma aragonesa, y elevó la cuestión a los organismos internacionales. La semana pasada, la ONU censuró la medida adoptada por el Ejecutivo de Jorge Azcón y Alejandro Nolasco por “invisibilizar a las víctimas” y vulnerar derechos universales, según refleja el informe elaborado por tres relatores.

Una vez conocido este documento, el Ministerio ha concluido el informe abierto por la derogación de la ley aragonesa y ha procedido a activar la comisión bilateral de cooperación entre el Estado y las comunidades, el conocido artículo 33.2 de la ley del Tribunal Constitucional. A partir de ahora se abre un periodo de seis meses para que las partes negocien.

Si en ese plazo no hay acuerdo, o si Aragón no se presenta, como han deslizado estos días desde el Pignatelli, el Gobierno central acudirá al Constitucional. “Convocamos al Gobierno de Aragón para aclarar esta situación y volver al sentido común, a la defensa de los derechos humanos y la visibilización de las víctimas”, ha reclamado Torres de acuerdo a las tesis del informe de la ONU. En este sentido, el ministro a instado al PP a que no acepte los planteamientos de la “ultraderecha” en referencia a Vox.

Torres ha explicado que en estos casos se suelen conceder "seis o siete" días para que la comunidad interpelada conteste. "Normalmente dicen que sí, pero el vicepresidente de Aragón -en referencia a Alejandro Nolasco- dice que no se va a sentar. Si esto es así, el 27 de mayo presentaremos el recurso ante el Constitucional", ha explicado.

En cuanto a la carta enviada por Azcón al secretario general de la ONU, Torres considera que se trata de una “excentricidad” ya que ese tipo de comunicaciones “las hace el Gobierno de España”. En cualquier caso, cree que es “contradictorio” que Aragón cuestione la legitimidad de los relatores para luego ponerse en contacto con el máximo dirigente del organismo internacional.

Derogación por lectura única

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha cargado contra el Ejecutivo autonómico al recordar que la ley que derogó en febrero la regulación sobre Memoria en la Comunidad "se aprobó en lectura única, por lo que no hubo oportunidad de debatir".

A su juicio, este mecanismo solo se utiliza cuando hay un "amplísimo consenso" en las Cortes "y no es el caso". "Que una mayoría en un Parlamento apruebe una ley por lectura única no significa que no pueda violar algún principio constitucional", ha añadido.

"Lo que el Gobierno de España quiere decirle al de Aragón es que hay algunas dudas constitucionales, por lo que sería razonable acudir a esa reunión, que se hablaran mutuamente y se escucharan. Evidentemente hay posiciones divergentes, pero para eso están las reuniones de aproximación y de conciliación", ha concluido.