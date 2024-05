Azcón critica la Bilateral por centrarse en Franco en vez de los problemas aragoneses

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este martes que la Bilateral Aragón-Estado debe abordar "los problemas reales" de los aragoneses y no "resucitar a Franco" por interés del PSOE.

Azcón ha pedido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha anunciado la celebración de una Bilateral para hablar sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática, que reflexione "porque estamos en periodo electoral y desde el Gobierno de España no pueden pensar que es una época de escenificación para sus intereses políticos".

Azcón ha hecho estas declaraciones este martes antes de la inauguración del Centro de Desarrollo Agile de Vueling en Zaragoza.

"Llegan las elecciones y a Pedro Sánchez le gusta resucitar a Franco", ha enfatizado Azcón, para quien "esto no es serio" porque "la Bilateral tiene que convocarse para hablar de las infraestructuras hidráulicas pendientes, como Yesa, para mejorar las infraestructuras viales, o para el impulso al Corredor Cantábrico-Mediterráneo".

"Querer convocar a una bilateral para hablar de lo que le interesa en campaña electoral al Partido Socialista ya no engaña a nadie, es electoralismo, son intereses políticos del Partido Socialista, pero la bilateral es mucho más", ha manifestado el presidente de la Comunidad Autónoma.

"Cuando desde el Ministerio lo que se plantea es dar a conocer los informes antes a los medios de comunicación que al propio Gobierno de Aragón, es evidente que no hay ánimo de negociar, de lo que tiene ánimo el Ministerio y sobre todo en campaña electoral, porque ya lo hemos visto muchas veces, es de volver a escenificar, de volver a teatralizar, de que la excitación electoral al Partido Socialista le sienta especialmente mal", ha continuado Azcón.

Azcón ha pedido al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que explique "por qué las Cortes de Aragón, elegidas democráticamente, no pueden derogar una ley anterior, por qué eso es ilegal", añadiendo que "si no lo explican lo que están haciendo es electoralismo, teatro político".

"El Parlamento de Aragón tiene que tomar sus propias decisiones", ha continuado Azcón, recordando que en 2023 hubo "un cambio político" que conllevaba "que la Ley de Memoria no podía ser, solamente, de una parte de la sociedad".

Desviar la atención

"Acabamos de ver cómo el Partido Socialista se le llena la boca hablando de regeneración democrática y luego no escucha a los afiliados del Partido Socialista en su comunidad autónoma cuando les proponen una persona para que vaya en las listas europeas".

Jorge Azcón ha aseverado que el periodo de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha creado una crisis política que no tiene precedentes y ahora, para ocultar los problemas políticos, de corrupción, personales y familiares que tiene el presidente del Gobierno, trata de desviar la atención para que hablemos de memoria", mientras que el Ejecutivo aragonés quiere hablar de "concordia".

Ha reiterado que "es incomprensible" que los relatores de la ONU hayan elaborado su informe sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón sin hablar antes con el Ejecutivo regional o las Cortes. "Me llama la atención que no hayan tenido ninguna duda", insistiendo en que en Aragón no se ha aprobado ninguna Ley de Concordia.