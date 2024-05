Evau en Aragón: del "equilibrio" en Lengua a más facilidades para sacar un 10 en Matemáticas

Criterios de corrección "dispares", número de preguntas, tipos y enunciados "radicalmente distintos" y una "alta opcionalidad" provocan que las notas obtenidas en la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau) de las diferentes comunidades autónomas "no sean homologables", pese a que todas ellas sirvan para entrar en cualquier campus del país. A esta conclusión llega el estudio llevado a cabo por Escuela de Todos, en el que analiza las pruebas del año pasado de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas II e Historia de España.

E incluso en cada comunidad existen diferencias importantes entre materias. En Aragón se pasa de un examen "equilibrado" en los casos de Lengua e Historia a tener más opciones de sacar un 10 en Matemáticas, puesto que el bloque de Estadística y probabilidad apenas representa un 10% de la calificación. La comunidad aragonesa, incide el estudio, "incumplió", al menos en la prueba del año pasado, el currículo oficial establecido por el Ministerio de Educación al no respetar el peso porcentual que debe tener cada apartado en esta materia.

Esto conlleva a que el informe emitido determine que estudiando el bloque de Análisis más otro, es decir, el 50% del temario, ya es posible "sacar la máxima calificación". No obstante, más fácil lo tienen todavía en Andalucía o Navarra, donde con estudiar solo el de Análisis, un 25%, ya se podría aspirar al 10. Por el contrario, son los alumnos de Castilla-La Mancha los que cuentan con más dificultades, ya que necesitan haberse preparado el 75% del temario para alcanzar esta nota.

Respecto a los errores de cálculo, en Aragón "se les quita relevancia", mientras que en Murcia, por cada uno importante o la reiteración de simples se puede llegar a tener un cero en el apartado. En resumen, el estudio comparativo destaca que con el diseño general de las pruebas de Matemáticas "no se fomenta la excelencia" y que los alumnos se benefician de una "alta opcionalidad".

El planteamiento del examen de Lengua

En Lengua también se señalan estas cuestiones y, además, se hace hincapié en una apuesta de muchas autonomías por la "inflación calificadora", que reflejan un nivel "más alto del que realmente tienen los alumnos". No obstante, en este caso, Aragón es una de las tres regiones -Castilla y León y Cantabria- que plantean los bloques de contenido y los porcentajes de forma "equilibrada" y con el objetivo de "alcanzar la igualdad de oportunidades y la excelencia". Asimismo, destaca que la aragonesa y otras dos -Andalucía y La Rioja- buscan el "equilibrio porcentual" entre la exposición teórica y la aplicación literaria.

Por el contrario, Asturias, Galicia y Comunidad Valencia destacan por "fomentar la mediocridad académica". Las dos primeras permiten obtener un 10 contestando solo a uno de cualquiera de los tres bloques (Comprensión y expresión, Conocimiento de la lengua y Educación literaria) y los alumnos de la tercera podrían hacerlo respondiendo solo a preguntas de Educación literaria.

El estudio, no obstante, lamenta que en Aragón no se aborde la argumentación o comentario, que es donde se puede demostrar "el dominio del razonamiento crítico". También afea que en ninguna autonomía se plantee el comentario literario de texto, que también permitiría valorar la madurez del examinado. Respecto a los criterios de corrección, detalla que comunidades como Aragón ofrecen indicaciones "pormenorizadas sobre la respuesta ideal", pero luego no contempla descuentos específicos por errores ortográficos concretos.

El examen de Historia de España

Las desigualdades también son patentes en el examen de Historia de España, donde Comunidad Valenciana, Cataluña y País Vasco no evaluaron en la prueba de junio del año pasado el 70% de los aprendizajes que la orden ministerial establece como obligatorios. Según el análisis, solo siete comunidades, entre ellas Aragón, distribuyeron de manera "equilibrada" los porcentajes de los distintos bloques, lo que implica "menos probabilidades de evitar responder a temas que no se hayan estudiado".

En este examen se pone el foco en las diferencia entre preguntas. Por ejemplo, Asturias, Cantabria o Galicia no tienen ni desarrollo de tema ni comentario de una fuente histórica, por lo que todas sus cuestiones son de respuesta concreta o semiabierta. En Aragón esta distribución es "equilibrada", pese a que solo es necesario estudiarse tres temas para alcanzar un 10. En autonomías como Canarias o Castilla y León necesitan haberse preparado cinco y en Galicia, Murcia y País Vasco solo es necesario dos.

Todo ello lleva a determinar que un mismo joven podría "aprobar, suspender u obtener la calificación más alta" dependiendo de la comunidad donde se examinara. Asimismo, sostienen que la combinación de los diferentes indicadores demuestran que esta prueba "no busca la excelencia sino facilitar que el alumnado obtenga el mejor resultado posible".